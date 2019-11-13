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Ministério Público do Trabalho abre concurso com salário de R$ 28 mil

Inscrições poderão ser feitas a partir de 27 de novembro; oportunidades são para cargos de procurador do trabalho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 12:47

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 12:47

Candidatos farão provas objetivas no dia 8 de março Crédito: Pixabay
Ministério Público do Trabalho abre concurso com salário de 28 mil reais
O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai abrir concurso público para o cargo de procurador com salário de R$ 28 mil mensais. A oferta é de quatro vagas. As inscrições serão recebidas a partir de 27 de novembro.
As oportunidades para contratação imediata estão distribuídas entre Belo Horizonte/MG, Curitiba/PR, Brasília/DF e Goiânia/GO. A seleção também preencherá outros postos que surgirem durante seu período de validade.

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Para participar da seleção, os candidatos precisam ter curso superior em Direito e experiência mínima de três anos em atividade jurídica. O salário do cargo, no entanto, não consta no edital. No processo seletivo anterior, os vencimentos iniciais eram de R$ 28.947,55.
As inscrições poderão ser feitas até 26 de dezembro, devendo ser efetuadas pelo site o dti.pgt.mpt.gov.br. O valor da taxa de participação é de R$ 250.
O concurso contará com cinco provas: objetiva, em 8 de março; discursiva, em 10 de maio; prática, em 17 de maio; oral, de 21 a 25 de setembro; e de títulos, sem datas definidas. A divulgação da classificação está prevista para 6 de outubro.

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A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Ministério Público do Trabalho.
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