Menino faz a alegria de coletores de lixo com presente de Natal na Serra

Bruno Lucca, 4 anos, junto com dois dos trabalhadores da área de limpeza urbana do município da Serra a quem trata como amigos Crédito: Acervo pessoal

Toda vez que o caminhão de coleta de lixo passa pelo Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe , na Serra , os trabalhadores já sabem que por lá vão encontrar uma boa dose de carinho e muita fofura. É que o pequeno Bruno Lucca, de apenas 4 anos, é encantado pelos coletores e sempre quer cumprimentá-los. Nesta época do ano, também faz questão de oferecer a eles um presente de Natal

Mãe do menino, a atendente Edirene da Silva Reis, 35 anos, fala com orgulho das atitudes dele. "Desde muito novinho é assim. Ele cumprimenta, abraça, quer falar. Sempre quando o caminhão se aproxima de casa e ele ouve o barulho, já fala para mim: 'abre a porta, mamãe, que os meus amigos estão chegando'. Sei que os coletores, e também o gari da rua, o consideram da mesma forma."

Veja Também Menino dá chocolate de presente para gari que trabalha muito no ES

Edirene afirma que os trabalhadores ficam felizes com o comportamento de Bruno Lucca, e que já lhe disseram que seria muito bom se todas as pessoas reconhecessem a importância do serviço que realizam. "E o que ele faz é por vontade própria, ninguém obriga", garante a mãe.

Diante do carinho do filho com os coletores e o gari, sempre nas datas comemorativas a família prepara alguma lembrança. Desta vez, os trabalhadores ganharam um panetone de presente de Natal e, na última sexta-feira (20), Bruno Lucca foi, pessoalmente, entregar um a um.