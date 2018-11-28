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Norte do ES

Menino apaixonado por caminhão de lixo ganha festa com garis no ES

Para realizar o desejo do filho, a mãe procurou a empresa que coleta lixo na cidade; garis se reuniram e comemoraram com o pequeno Lindomar

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 18:28
Lindomar Borges Leite Filho comemorou os 3 anos com a festa inspirada em caminhão do lixo Crédito: Divulgação/PML
Uma criança de 3 anos realizou o sonho de ter uma festinha de aniversário inspirada em garis e no caminhão coletor de lixo em Linhares, no Norte do Estado. A surpresa teve direito a bolo personalizado, lembrancinha reciclável e até o caminhão coletor.
A mãe Juliana Campista, de 28 anos, disse que a paixão de Lindomar Borges Leite Filho pelo caminhão do lixo começou quando ele tinha apenas 2 anos e passou a vigiar o veículo que passa todos os dias em frente à residência onde a família mora no bairro Interlagos.
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"Quando ele completou 2 anos começou a vigiar o carro da empresa coletora de lixo que passa aqui em frente à nossa casa. Então, percebi que ele gostava de ver o carro e também cumprimentar os meninos coletores de lixo. Mesmo querendo dormir, ele esperava os meninos na varanda de casa, que passam todos os dias por volta de 22 horas e às segundas e sextas-feiras, um pouco mais tarde. Às vezes ele quer jogar o lixo lá fora na lixeira e ficar esperando na rua até o pessoal passar", disse.
Crédito: Divulgação | PML
O pequeno Lindomar fez aniversário no último domingo (25) e pediu à mãe uma festa de aniversário do caminhão do lixo. Juliana Campista entrou em contato com a empresa que presta serviço de limpeza urbana e coleta especializada à prefeitura municipal, eles aceitaram fazer uma surpresa.
"Eu entrei em contato com a empresa para falar dessa paixão dele e me oferecem uma tarde com meu filho para conhecê-los. Pedi se eles poderiam liberar os coletores e o carro para ir à escola onde ele estuda pra comemorar junto com os amiguinhos. Eles me atenderam muito bem e ajudaram a realizar o sonho do meu filho", disse.
A mãe organizou a festinha na terça-feira (27), com direito a bolo personalizado de lata de lixo e símbolos de materiais recicláveis, no Centro de Educação Infantil Municipal Chapeuzinho Vermelho. A festa, de acordo com a mãe, foi feita com materiais recicláveis doados e as lembrancinhas de cavalinho foram feitas com cabo de vassoura e garrafa pet.
A empresa  enviou um caminhão coletor com quatro coletores e o motorista que são amigos da criança. Além disso, estiveram presentes funcionários da empresa, que levaram de presente uma miniatura do caminhão e uma roupa de coletor para Lindomar.
"Ele gostou tanto da festa e dos presentes que dormiu com a roupa degari. Hoje quando ele tirou, tive que esconder para ele não querer ficar usando o dia todo também. Fiquei muito feliz com o resultado. A felicidade de filho é a felicidade da mãe", disse.

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