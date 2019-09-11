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"Vovô da pracinha"

Menino dá chocolate de presente para gari que trabalha muito no ES

Ao perceber que o homem trabalhava muito, ele decidiu comprar chocolates para ele ficar feliz e alimentado para trabalhar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 08:46

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 08:46

Menino pede chocolate aos pais para presentear gari "vovô da pracinha" Crédito: Lívia Braun Costa
Não esquece o chocolate do vovô da pracinha. Ele trabalha muito e precisa comer.
Heitor Costa Dantas
Foram com essas palavras fofas e cheias de empatia que um menino de apenas 4 anos pediu ajuda dos pais para presentear um grande amigo: um gari que atua na Praça de Gaivotas, em Vila Velha. A cena foi compartilhada pela tia do menino, que o levou para entregar a lembrança na manhã desta quarta-feira (11). Veja o vídeo abaixo
OLHAR SOLIDÁRIO
De acordo com a professora Lívia Braun Costa, de 27 anos, o sobrinho Heitor Costa Dantas, 4 anos, sempre gostou de ajudar as pessoas. 
> Menino faz campanha para levar doces a crianças internadas no ES
"Quando ele vê alguém em situação de rua, se preocupa logo se a pessoa comeu. A gente até dá apoio, mas é algo que parte dele. O Heitor diz que quer ajudar as pessoas e que todo mundo tem que ter comida em casa. Pra ele, todo jundo é igual. Quando ele sai pra lanchar com os pais observa se no caminho há alguém morando na rua. Na hora de pedir o lanche, ele pede mais de um e diz que é para levar para a pessoa que ele viu com fome", conta.  
E a solidariedade do pequeno inclui até doações de seus brinquedos favoritos. Um exemplo aconteceu há três semanas, quando ele viu uma criança pedindo dinheiro em um semáforo de Gaivotas.
"Ele viu a cena de dentro do carro dos pais. Assim que chegou em casa, pegou o 'brinquedo mais bonito' que tinha, um carrinho, e pediu ao pai para retornar ao semáforo porque queria dar de presente para a criança que viu na rua. O pai o levou e ele entregou. Foi uma cena linda, a criança ficou maravilhada, encantada e agradeceu muito", lembra.
VOVÔ DA PRACINHA
Entre os programas preferidos de Heitor, um deles é ir com a avó à pracinha de Gaivotas. Foi lá que ele conheceu o "vovô da pracinha". Ao perceber que o homem trabalhava muito, decidiu comprar chocolates para ele ficar feliz e alimentado para trabalhar. 
> Criança pede leite como presente de aniversário no ES
"Não sabemos o nome dele. O Heitor só o chama de 'vovô' e falou para a mãe que queria levar um chocolate porque ele trabalha muito. Na segunda-feira (09), quando viu a mãe indo ao mercado, ele fez questão de lembrar: 'não esquece o chocolate do vovô da pracinha'. Na manhã de hoje (11), eu fui com ele à praça, e ele entregou o presente. O vovô ficou muito feliz e agradeceu o carinho".
A cena foi compartilhada por Lívia por meio de um vídeo. Nas imagens, o menino explica porque decidiu entregar o chocolate.
Eu dei o chocolate pro vovô porque ele trabalha muito e fica cansado de limpar a pracinha. Eu gosto de dar comida. Pra quem tá precisando, dar comida.
Heitor Costa Dantas
> Criança realiza sonho e faz festa de aniversário com tema de gari no ES

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