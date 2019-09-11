Menino dá chocolate de presente para gari que trabalha muito no ES

Menino pede chocolate aos pais para presentear gari "vovô da pracinha" Crédito: Lívia Braun Costa

Não esquece o chocolate do vovô da pracinha. Ele trabalha muito e precisa comer. Heitor Costa Dantas

Gaivotas, em Vila Velha. A cena foi compartilhada pela tia do menino, que o levou para entregar a lembrança na manhã desta quarta-feira (11). Veja o vídeo abaixo. Foram com essas palavras fofas e cheias de empatia que um menino de apenas 4 anos pediu ajuda dos pais para presentear um grande amigo: um gari que atua na Praça de, em. A cena foi compartilhada pela tia do menino, que o levou para entregar a lembrança na manhã desta quarta-feira (11).

OLHAR SOLIDÁRIO

De acordo com a professora Lívia Braun Costa, de 27 anos, o sobrinho Heitor Costa Dantas, 4 anos, sempre gostou de ajudar as pessoas.

"Quando ele vê alguém em situação de rua, se preocupa logo se a pessoa comeu. A gente até dá apoio, mas é algo que parte dele. O Heitor diz que quer ajudar as pessoas e que todo mundo tem que ter comida em casa. Pra ele, todo jundo é igual. Quando ele sai pra lanchar com os pais observa se no caminho há alguém morando na rua. Na hora de pedir o lanche, ele pede mais de um e diz que é para levar para a pessoa que ele viu com fome", conta.

E a solidariedade do pequeno inclui até doações de seus brinquedos favoritos. Um exemplo aconteceu há três semanas, quando ele viu uma criança pedindo dinheiro em um semáforo de Gaivotas.

"Ele viu a cena de dentro do carro dos pais. Assim que chegou em casa, pegou o 'brinquedo mais bonito' que tinha, um carrinho, e pediu ao pai para retornar ao semáforo porque queria dar de presente para a criança que viu na rua. O pai o levou e ele entregou. Foi uma cena linda, a criança ficou maravilhada, encantada e agradeceu muito", lembra.

VOVÔ DA PRACINHA

Entre os programas preferidos de Heitor, um deles é ir com a avó à pracinha de Gaivotas. Foi lá que ele conheceu o "vovô da pracinha". Ao perceber que o homem trabalhava muito, decidiu comprar chocolates para ele ficar feliz e alimentado para trabalhar.

"Não sabemos o nome dele. O Heitor só o chama de 'vovô' e falou para a mãe que queria levar um chocolate porque ele trabalha muito. Na segunda-feira (09), quando viu a mãe indo ao mercado, ele fez questão de lembrar: 'não esquece o chocolate do vovô da pracinha'. Na manhã de hoje (11), eu fui com ele à praça, e ele entregou o presente. O vovô ficou muito feliz e agradeceu o carinho".

A cena foi compartilhada por Lívia por meio de um vídeo. Nas imagens, o menino explica porque decidiu entregar o chocolate.