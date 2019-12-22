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Inpe

ES tem alerta de chuva com raios e granizo

Segundo o Inpe, a chuva deve chegar no fim do dia e poderá provocar alagamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2019 às 11:34

Publicado em 22 de Dezembro de 2019 às 11:34

A chuva prevista para esta segunda deve vir acompanhada de raios Crédito: Vítor Jubini
A segunda-feira (23) será de tempo fechado, com raios e possibilidade de granizo, para parte do território do Espírito Santo.  O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de chuvas intensas que podem ser volumosas em cidades das regiões Sul, Serrana e Caparaó. Segundo o órgão, é provável que o fenômeno aconteça no fim da tarde. 
ES tem alerta de chuva com raios e granizo; veja os locais
O Inpe orienta que os moradores das localidades abaixo acompanhem com mais frequência a atualização da previsão do tempo e se protejam em caso de perigo. 

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Já o Natal, poderá ser com chuva em todo o Estado. Para o Espírito Santo, a previsão do Climatempo é de que o dia 24 de dezembro seja abafado, com predomínio de sol pela manhã e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Há risco de chuva moderada a forte para todas as regiões capixabas. Para o dia 25 de dezembro, a previsão é de muitas nuvens, chuva a qualquer hora e períodos com sol em todas as regiões do Estado. 

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