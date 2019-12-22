A segunda-feira (23) será de tempo fechado, com raios e possibilidade de granizo, para parte do território do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de chuvas intensas que podem ser volumosas em cidades das regiões Sul, Serrana e Caparaó. Segundo o órgão, é provável que o fenômeno aconteça no fim da tarde.
ES tem alerta de chuva com raios e granizo; veja os locais
O Inpe orienta que os moradores das localidades abaixo acompanhem com mais frequência a atualização da previsão do tempo e se protejam em caso de perigo.
NATAL CHUVOSO
Já o Natal, poderá ser com chuva em todo o Estado. Para o Espírito Santo, a previsão do Climatempo é de que o dia 24 de dezembro seja abafado, com predomínio de sol pela manhã e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Há risco de chuva moderada a forte para todas as regiões capixabas. Para o dia 25 de dezembro, a previsão é de muitas nuvens, chuva a qualquer hora e períodos com sol em todas as regiões do Estado.