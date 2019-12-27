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Temporada de calor

Verão sem tretas: o que pode e o que não pode em praias da Grande Vitória

As prefeituras estabeleceram algumas regrinhas para tentar  manter a harmonia entre os banhistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 22:05

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 22:05

 A esteticista Marta de Oliveira se queixou da prática de altinha na praia da Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Todo verão é a mesma coisa: praia lotada, criança correndo,  som, cachorrinho, areia para tudo quanto é lado.  Mas, embora seja um espaço público, nem tudo é livre e, até na praia, há regras que devem ser respeitadas. 
Aproveitando para curtir o dia de sol na Ilha do Boi, em Vitória, a esteticista Marta de Oliveira, 43 anos, disse que se sentiu incomodada com a altinha (jogo em que os participantes passam a bola de um para o outro, sem deixá-la cair no chão). " Tem muita gente na praia, inclusive crianças, que podem ser atingidas pela bola. Além disso, o grupinho ocupa muito espaço", descreve Marta, que é carioca e está visitando o Espírito Santo  desde o Natal.

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Em Vitória, a brincadeira não é proibida pela prefeitura, apesar do tema altinha ainda causar polêmica entre jogadores e demais frequentadores da praia.  Tanto que um projeto de lei foi apresentado na Câmara Municipal a fim de limitar o espaço para a prática esportiva
Tanto na Capital,  quanto na Serra e em Vila Velha,  o churrasco na praia já é proibido.  E há regras para passear com animais de estimação, que podem circular no calçadão apenas se tiverem usando coleira, identificação e, se for de grande porte, também a focinheira.

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Em Guarapari, um dos principais destinos turísticos no Estado durante o verão,  existem normas já vigentes, mas a prefeitura prometeu divulgar um decreto com novas regras até o dia 23 de dezembro. Porém, nesta quinta-feira (26), a assessoria respondeu que o decreto só deve ser publicado na próxima semana. 
Acompanhe a seguir as principais regrinhas das praias da Grande Vitória. Mas a turista Marta de Oliveira já dá uma dica preciosa: "O que mais vale é o bom senso. A praia limpinha, todo mundo aproveitando e respeitando os demais frequentadores", ressalta.

SERRA

Praia de Manguinhos, na Serra: regras valem para toda a orla do município Crédito: Ricardo Medeiros
  • É proibida a venda de bebidas em garrafas de vidro long neck, em eventos realizados em locais públicos, devido à dificuldade de reciclagem e também para evitar que sejam usadas como armas em brigas. A lei vale como dica para que quem gosta de levar a própria bebida para a praia ou festas: troque a long neck pela latinha de alumínio, mais segura e ecologicamente correta.
  • Equipamentos de som com amplificadores em veículos estão proibidos. As multas podem chegar a R$ 10 mil, além da apreensão do equipamento. Denúncias pelo Disque Silêncio: (27) 99951-2321 ou 0800-283-9780, segundas e terças-feiras, das 7h às 18h; quartas e quintas-feiras, das 7h até meia-noite; nas sextas, das 7h até as 3h; e domingo, das 12h até meia-noite.
  •  Estacionar em restinga cabe multa e o veículo pode ser guinchado, além de ser crime ambiental. É importante lembrar disso ao buscar locais para estacionar nas praias.
  • A vegetação de restinga é considerada área de proteção permanente e exerce papel essencial para proteger as praias da erosão. Quem faz churrascos nessa área comete crime ambiental e poderá ser punido.
  • O código de Meio Ambiente da Serra prevê multa de até R$ 30 mil para quem deixar lixo em local incorreto.

VILA VELHA

Praia da Sereia, em Vila Velha, fica lotada nesta temporada Crédito: Ricardo Medeiros
  • As caixinhas de som nas areias podem ser usadas, desde que não excedam o limite de ruído. A prefeitura sugere o uso do bom senso e respeito ao próximo. A fiscalização é realizada diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados. A equipe do Disque-Silêncio pode ser acionada pelo telefone 162.
  • A Prefeitura alerta que os praticantes de esportes devem respeitar a integridade física dos frequentadores da praia. As denúncias de abuso podem ser realizadas pelo número 162.
  • A legislação municipal proíbe a utilização de churrasqueiras tanto em área de restinga quanto nas areias das praias do município.
  • Os animais devem portar coleira de identificação, estar acompanhados de maior de 16 anos e com guia. Se forem de grande porte, devem usar focinheira. Não podem circular na areia e nem na água. E atenção ao cocô: é responsabilidade de quem estiver com o animal recolher as fezes.

VITÓRIA

Na Curva da Jurema, em Vitória, banhistas já têm pequena faixa de areia por conta da erosão Crédito: Bernardo Coutinho
  • Os ambulantes que atuam nas praias são previamente cadastrados pela prefeitura. Os ambulantes que trabalham com venda de alimentos recebem treinamento da Vigilância Sanitária para manipulação.
  • A prática de esporte não é proibida nas areias das praias. É importante que os banhistas que queiram praticar colaborem com o uso do espaço público de forma consciente.
  • A praia é uma área protegida segundo o Código Ambiental  Lei 4438/97, e qualquer queima ao ar livre, como churrasco, é passível de multa, que varia de R$273,49 a R$8.146,76.
  • É proibido carros de som e caixas portáteis em praias de Vitória, segundo decreto Municipal 17.304/18. A multa é no valor de R$ 6.350,54.
  • Os animais devem usar coleira e guia adequada ao seu tamanho e porte, além de ser conduzido por pessoas com idade e força suficiente para controlar os movimentos do animal e, ainda, que seu tutor seja responsável em recolher os dejetos.

GUARAPARI

Em Guarapari, a Praia das Castanheiras é bastante procurada pelos turistas Crédito: Secundo Rezende/Drone
  • Prefeitura informou que haverá local e horário para a prática esportiva. Por exemplo, na Praia do Morro serão 500 metros destinados às atividades. Ainda não foram divulgados todos os locais.
  • Caixas de som: independentemente do tamanho do equipamento, deve ser respeitado o limite do volume entre 55 e 65 decibéis.
  • O ponto de embarque e desembarque de lanchas será transferido do final da Praia do Morro para a Avenida Pedro Ramos, no Centro.

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