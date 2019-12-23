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Cenas da cidade

Músico toca sax no calçadão de Camburi para realizar sonho da casa própria

Com um banquinho simples, uma estante para a partitura e uma garrafinha de água, ele passa horas e horas no local. O som agrada quem passa pelo calçadão, mas nem todos conseguem ajudar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 12:14

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 12:14

Leandro Mendes toca saxofone, na praia de Camburi, para arrecadar dinheiro e comprar uma casa Crédito: Ricardo Medeiros
Quem passeia ou pratica esportes no calçadão de Camburi, nas proximidades do Clube dos Oficiais, em Vitória, pode já ter ouvido um saxofone enquanto caminha. O instrumento é  de Leandro Mendes, de 30 anos, que toca à espera de alguns trocados para realizar o sonho de comprar uma casa para morar.
Músico toca sax no calçadão de Camburi para realizar sonho da casa própria
Com um banquinho simples, uma estante para a partitura e uma garrafinha de água, ele passa horas e horas no local. O som agrada quem passa pelo calçadão, mas nem todos conseguem ajudar Leandro a realizar seu sonho. Apenas algumas moedas ficam no case utilizado para guardar o instrumento - além do sax, Leandro toca escaleta, um instrumento de sopro e teclado.

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Fico sempre nessa região da praia. Venho para praticar e também para juntar algum dinheiro para comprar minha casa, disse Leandro que mora em São Gonçalo, Cariacica.
Leandro é natural de Ilhéus, na Bahia. Há cerca de dois anos ele veio para a Grande Vitória na expectativa de conseguir emprego, mas a vida também não foi fácil logo que chegou em terras capixabas.

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Até agora não consegui juntar muito dinheiro. Estava sem emprego, então o que eu ganhava no calçadão usava para me sustentar. Mas nesse fim de ano consegui um bico numa loja de adesivos e vou conseguir tirar um dinheirinho a mais, disse esperançoso.
Sobre a casa que deseja comprar, Leandro nem conseguiu pensar muito. Casa é casa, né. Como não tenho muito dinheiro, nem parei para pensar, mas pode ser em qualquer bairro, em qualquer lugar, finalizou ele que ainda mora de aluguel.

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