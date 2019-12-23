Leandro Mendes toca saxofone, na praia de Camburi, para arrecadar dinheiro e comprar uma casa Crédito: Ricardo Medeiros

Quem passeia ou pratica esportes no calçadão de Camburi , nas proximidades do Clube dos Oficiais, em Vitória, pode já ter ouvido um saxofone enquanto caminha. O instrumento é de Leandro Mendes, de 30 anos, que toca à espera de alguns trocados para realizar o sonho de comprar uma casa para morar.

Your browser does not support the audio element. Músico toca sax no calçadão de Camburi para realizar sonho da casa própria

Com um banquinho simples, uma estante para a partitura e uma garrafinha de água, ele passa horas e horas no local. O som agrada quem passa pelo calçadão, mas nem todos conseguem ajudar Leandro a realizar seu sonho. Apenas algumas moedas ficam no case utilizado para guardar o instrumento - além do sax, Leandro toca escaleta, um instrumento de sopro e teclado.

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Fico sempre nessa região da praia. Venho para praticar e também para juntar algum dinheiro para comprar minha casa, disse Leandro que mora em São Gonçalo, Cariacica

Leandro é natural de Ilhéus, na Bahia . Há cerca de dois anos ele veio para a Grande Vitória na expectativa de conseguir emprego, mas a vida também não foi fácil logo que chegou em terras capixabas.

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Até agora não consegui juntar muito dinheiro. Estava sem emprego, então o que eu ganhava no calçadão usava para me sustentar. Mas nesse fim de ano consegui um bico numa loja de adesivos e vou conseguir tirar um dinheirinho a mais, disse esperançoso.