Natal in Jazz terá músicas natalinas ao som do pop e o congo capixaba

Natal in Jazz - Ekaterina Bessmértnova Crédito: Divulgação

O Concerto Natal in Jazz promete encantar os amantes de música natalina que forem ao Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória , neste sábado (14) e domingo (15). As duas apresentações serão realizadas às 18h. A entrada é gratuita.

Com regência do maestro Eduardo Lucas, a Vale Música Jazz Band fará uma releitura dos clássicos do gênero como "Baby It's Cold Outside", "Santa Baby", "Silent Night" e "I'll Be Home For Christmas" em versões pop, gospel e até mesmo com referências ao congo capixaba. A banda é composta por 30 músicos.

"As músicas são as mesmas que todos tocam. No entanto, a gente traz uma proposta de releitura. Gostamos do tradicional, mas com o pé no contemporâneo. Em relação ao congo, percebemos um interesse maior da população pelos ritmos afro-brasileiros", explica o maestro Eduardo Lucas.

As duas apresentações terão, em média, 60 minutos. A entrada é gratuita. Cada pessoa poderá retirar dois ingressos na portaria do Teatro Sesc Glória, a partir das 17h. Para produzir os shows, o maestro se inspirou em quatro músicos renomados que gravaram CDs exclusivos de músicas natalinas: Ella Fitzgerald, Michael Bublé, Frank Sinatra, Louis Armstrong.

O nosso show é bem dançante, animado, mas tem um protagonismo muito claro dos metais. Por ser uma jazz band, os metais têm uma atividade de protagonismo enorme dentro do concerto. Também vamos contar com quatro solistas, pontuou.

Natal in Jazz - Amélia Barretto Crédito: Divulgação

TRÊS SOLISTAS CONVIDADAS

Os músicos da Jazz Band farão as apresentações com as cantoras convidadas Amélia Barretto, a russa Ekaterina Bessmértnova, Tamiris Casotto, e da cantora Nicole Falcão, do Projeto Vale Música - Núcleo Parque Botânico. Tamiris vai interpretar três canções, dentre elas, Jingle Bell Rock.

"A expectativa é alta, pois será a primeira vez que vou cantar com uma banda com essa magnitude, com tamanha diversidade de instrumentos. Dá um pouco de medo, mas sinto uma vontade enorme de estar junto com eles e com o público" Tamiris Casotto - Cantora convidada

Natal in Jazz - Tamiris Casotto Crédito: Acervo pessoal

Amélia Barretto também está empolgada com o Natal in Jazz. "Me sinto lisonjeada de fazer parte desse projeto maravilho. Vou cantar Feliz Navidad. Nunca havia cantado com uma banda tão fantástica. Será uma festa imperdível, vai ser uma noite linda", prometeu.

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