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Turistas podem escolher o presépio mais bonito de Santa Teresa no ES

Trabalhos do  1º Concurso de Presépios de Santa Teresa concorrem a prêmios em dinheiro e estão expostos no Polo de Turismo e Cultura do município, onde visitantes podem apreciar e deixar o seu voto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 20:00

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 20:00

1º Concurso de Presépio de Santa Teresa Crédito: Ronald Rodrigues
O três presépios mais bonitos de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, vão receber uma premiação em dinheiro durante o 1º Concurso de Presépios realizado no município. Desde o dia 6 deste mês, 16 projetos estão sendo expostos no Polo de Turismo e Cultura de Santa Teresa, no Centro.
Até o dia 4 de janeiro, os trabalhos poderão ser visitados -por moradores e turistas- de segunda a quinta-feira, das 8h às 15h, nas sextas-feiras, às 8h às 18h, aos sábados, das 10h às 18h, e aos domingos, das 10h às 14h. Quem visitar o polo terá direito a votar na melhor apresentação. A artista plástica e designer gráfica, Andréa Maciel, é uma das organizadoras do evento.

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Ela explicou que o concurso foi idealizado pela educadora e contadora de histórias Sônia Viégas. As duas contam com o apoio da Igreja Católica, da Prefeitura de Santa Teresa, empresários e Associação de Moradores do Centro de Santa Teresa. Além dos presépios inscritos na disputa, outras nove produções de empresários e artistas especializados também poderão ser apreciados. Estes, não vão receber votos, nem premiação.
"A ideia é promover artistas e artesãos locais. Quem vai visitar, é convidado a votar no projeto que achou mais emocionante. Também haverá um grupo de quatro jurados técnicos. Eles vão observar criatividade, originalidade, acabamento e se a obra atende as dimensões estipuladas no regulamento"
Andréa Maciel - Organizadora do concurso

PREMIAÇÃO EM DINHEIRO

O projeto que alcançar a maior nota popular receberá um ponto. Cada voto do jurado também vale um ponto. O melhor avaliado, que ficar em 1º lugar, vai receber uma premiação no valor de R$ 1.000. O 2º colocado fica com R$ 700 e o terceiro leva R$ 500. Os presépios foram produzidos por grupos ou individualmente. A inscrição foi gratuita.
Os trabalhos vencedores serão anunciados no dia 5 de janeiro (domingo), às 10h, no Polo de Turismo do município, localizado na Praça Duque de Caxias, número 82, no Centro de Santa Teresa. A exposição, no entanto, permanece acessível até o dia 6 de janeiro.

1º Concurso de Presépio em Santa Teresa

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