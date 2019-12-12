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Clima de festa

Vanessa da Mata, Jeremias e Natércia Lopes iluminam o Natal de Vitória

'Natal de Encantos' será encenado neste sábado (14), na Praça do Papa, a partir das 20h. A entrada é franca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 15:32

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 15:32

Natércia Lopes, cantora lírica capixaba, é uma das atrações do evento natalino Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma festa com luzes coloridas, nostalgia, músicas temáticas, confraternização e uma mensagem de esperança para um futuro melhor (o Brasil realmente precisa de ações assim, diga-se de passagem). Esse clima de good vibes embala o esperado Natal de Encantos, que acontece neste sábado (14), às 20h, na Praça do Papa, com entrada franca.
O cardápio de atrações é pontuado pelo ecletismo e bom gosto. Vanessa da Mata, a convidada especial, promete uma atuação marcada por seus hits (que são vários). Portanto, Boa Sorte, Ai, Ai, Ai, Amado, Não me Deixe Só e Ainda Bem não podem faltar.
Vanessa da Mata Crédito: Reprodução/ Instagram/Vanessa da Mata
O tema para 2019 é Ciclos que Transformam o Amanhã. A ideia é despertar a inspiração para atitudes concretas capazes de mudar o rumo do planeta em direção a um futuro promissor. O lema casa perfeitamente com o dueto de Natércia Lopes e Jeremias Reis, também convidados para a produção. Será uma festa embalada por mensagens de esperança e boas ações, garante a cantora capixaba, adiantando parte da sessão.

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Vamos criar um clima de Natal de resiliência. Em uma passagem, encarnarei uma diva da música lírica incentivando um menino em início de carreira a desenvolver a sua voz, detalha, dizendo que o ponto alto será o momento em que divide o palco com o vencedor do The Voice Kids.
Jeremias Reis, cantor capixaba Crédito: Reprodução/Instagram @jeremiasreis_fc_oficial
Vamos cantar Fascinação, de Elis Regina. Dividir os holofotes com Jeremias é muito gratificante. O considero uma das grandes revelações da música capixaba. Tem uma voz potente, que conquista a todos pela afinação e sonoridade, elogia Natércia. Além do clássico de Elis, a diva da música clássica terá um momento só seu, ao entoar uma ária de La Bohème, de Giacomo Puccini.
Natal de Encantos também contará com apresentações das cantoras Meire Normas e Carla Domingues e da bailarina Liana Vasconcellos. O evento terá regência do maestro Helder Trefzger.

NATAL DE ENCANTOS

  • O QUE É: Concerto de Natal com a participação de Vanessa da Mata, Natércia Lopes, Jeremias Reis,  Meire Normas, Carla Domingues e Liana Vasconcellos. O evento terá regência do maestro Helder Trefzger
  • QUANDO:  Sábado (14), a partir das 20h, na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória
  • INGRESSOS:  Entrada franca

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