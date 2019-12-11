MC Rebecca promete agitar a noite de Vitória nesta sexta (13)

MC Rebecca se apresenta em Vitória nesta sexta (13), no Embrazado Crédito: Felipe Braga/Divulgação

Sensual, atrevida e desbocada! Essa é (literalmente) a personalidade (complexa) de MC Rebecca, a funkeira carioca de 21 anos que conquistou o país com pancadões explícitos, bem no estilo proibidão e batidas 150 bpm, como "Deslizo e Jogo", "Cai de Boca", "Sento com Talento" e "Me Chupa, Me Ama". O sucesso rendeu até uma parceria com Anitta, Lexa e Luísa Sonza. "Combatchy" já soma 32 milhões de views em três semanas e entrou para o Top 100 do Spotify Global.

Além dos funks, ela também deu o que falar ao dormir de conchinha, com direito a "otras cositas más" (é isso mesmo que você está pensando!) com o surfista Flávio Nakagima, no recém-encerrado reality show da MTV "De Férias com o Ex"

É fã da moça? Segure a tensão pois, na mesma semana, ela lança um single e se apresenta em Vitória. A aposta de hit é "Repara", parceria com Kevin O Chris e WC no Beat, que chegou às redes sociais nesta quarta-feira (11) e certamente será parte do repertório do show dentro da festa "Sextinha de Verão", que rola nesta sexta-feira (13), na casa de shows Embrazado. Rebecca dividirá o palco com Pedalasamba, DJs Fabricio V e Jess.

"Estou muito contente em poder voltar aos palcos em Vitória. E tem 'Repara', que vou cantar pela primeira vez ao vivo!", adianta em entrevista ao Divirta-se.

Com a agenda lotada, e a vida pessoal mais atribulada ainda, MC Rebecca atendeu o "Divirta-se" para falar sobre a carreira e a estreia de seu novo clipe, que teve mais de 200 mil visualizações no YouTube em menos de cinco horas.

Na música, Rebecca deixa claro seu empoderamento feminino ao cantar: "Então, repara! Tu vai entender porque a preta é uma parada".

"O vídeo conta a história de uma mulher poderosa (risos). Eu amei o resultado", contou.

POLÊMICA NA REDE

Rebecca, aparentemente, não está num bom período na sua vida pessoal. A cantora teve um pequeno bate-boca com Flávio Nakagima na última semana.

Tudo começou quando o rapaz revelou à imprensa que os dois "estavam se conhecendo" e pouco depois se deparou com fotos sensuais da moça ao lado do youtuber Leo Picon. Rebecca se defendeu, garantindo que foi apenas uma "ação de marketing". Enciumado, Nakagima não aceitou a resposta e pediu para Rebecca "ficar com o seu marketing".

E Quando era com você tudo bem né ? Eu deixei pra lá e nem por isso vim na internet expor, mais ok homem sempre pode tudo né ? — A Preta É Mó Parada #REPARA (@Mcrebeccaofc) December 3, 2019

Aparentemente, a funkeira já estava bem poucos dias depois da briga. Na manhã de terça (11), ela apareceu no Instagram no "maior pique", fazendo exercícios para "soltar o bumbum para dançar". Bafafás à parte, vamos à entrevista.

Você é famosa pelos funks proibidões, mas, ao mesmo tempo, falou em uma entrevista recente que não deixa sua filha ouvir boa parte de suas músicas. O funk, afinal, é mais do que um apelo à sexualidade? Como atingir a todos os tipos de público? Mais uma vez eu vou dizer uma coisa, que já disse em outras entrevistas, mas espero que você entenda com muito respeito e atenção. A minha filha é uma menina de apenas dois anos e não tem maldade nenhuma na cabecinha dela. Ela sabe, por exemplo, que a mãe canta, mas não tem ideia que isso é uma profissão. Não tenho vergonha nenhuma das minhas músicas e minha filha vai entender tudo um dia, mas não será agora porque não é o momento. Com "Combatchy", gravada em parceria com Anitta, Luísa Sonza e Lexa, você se tornou a primeira brasileira negra a entrar no Top 100 das músicas mais ouvidas do Spotify Global. Fale um pouco sobre essa conquista importante em sua carreira... Representatividade importa e me sinto feliz, mas preciso também falar de Elza Soares, Iza, Ludmilla, Mc Sofia, Tati Quebra Barraco, Deize Tigrona, Alcione, Sandra de Sá e muitas outras mulheres da música. Sem elas, eu não estaria nesta posição de hoje. E eu quero mais mulheres negras em muitas paradas musicais e com vários primeiros lugares. Quais hits não podem faltar em seus shows? O que os fãs sempre pedem? Acredito que "Cai de Boca", "Ao Som do 150", "Vem Mulher" e "Deslizo e Jogo" vão animar a galera na hora do show. Estou muito contente em poder voltar aos palcos em Vitória. E tem Repara, que vou cantar pela primeira vez ao vivo!

MC Rebecca, na foto com Kevin O Chris e Wc no Beat, durante a gravação do clipe "Repara" Crédito: Felipe Braga/Divulgação

Você lançou "Repara" nesta quarta (11), atingindo mais de 200 mil visualizações no Youtube em cinco horas. Pelo visto, a parceria com Kevin O Chris "deu tempero", hein? Kevin é megatalentoso e fazer esta música com ele foi incrível. Nos divertimos muito em Búzios gravando o clipe. O vídeo conta a história de uma mulher poderosa (risos). Somos do mesmo escritório e nos damos muito bem. Boto fé que a música vai agradar a galera! Eu amei o resultado! Sua participação no "De Férias com o Ex" foi polêmica, marcada por um envolvimento com Flávio Nakagima. Pretendem se conhecer mais? Como a participação pode impulsionar a sua carreira? O programa foi para poder descansar um pouco da minha agenda de shows e tirar umas férias mesmo. Você é uma mulher militante sobre as causas das minorias, especialmente os direitos dos negros. O racismo e sexismo ainda é muito forte em seu cotidiano, mesmo com você galgando uma carreira de sucesso? Racismo não escolhe fama ou classe social. Racismo acontece sempre. Não viu o que aconteceu comigo, na semana passada, quando agradeci a entrada de Combatchy no Top Global do Spotify? Tiveram preconceituosos que foram no meu perfil só para compartilhar ódio e preconceito.

SEXTINHA DE VERÃO