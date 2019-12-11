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Polêmica

Samara Felippo diz que filha sofreu racismo em formatura da escola

Atriz usou as redes sociais para desabafar sobre preconceito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 12:54

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 12:54

A atriz Samara Felippo e as filhas Alícia e Lara Crédito: Instagram/@sfelippo
Samara Felippo usou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, para desabafar sobre racismo e contou como a filha foi vítima de preconceito. "Eu sempre falo, escrevo, mas nunca tinha passado com minhas filhas por uma situação de racismo. E pela primeira vez me deparei diretamente com o que muitos passam diariamente", disse.
O caso aconteceu durante a festa de formatura de Alícia, filha da atriz com o jogador de basquete Leandro Barbosa. "Enquanto os pais conversavam no salão de festas, as crianças brincavam no parquinho ao lado. Quando uma delas veio até a mãe: 'Mãe, tem dois adolescentes zoando e implicando com a gente'. Eu imediatamente levantei e fui a passos largos. As crianças relatavam: 'Aqueles três puxaram o cabelo do fulano, zoaram com a sicrana'. Meu sangue começou a entrar em ebulição, fui que nem um bicho pra cima dos moleques e falei tudo que tenho vontade pra racistas, mesmo os que ainda nem sabem que são", relatou.

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Samara disse que os garotos eram brancos, tinham, em média, 14 anos de idade, e vestiam camisa verde e amarela: "Os xingamentos para minha filha eram: marrenta, neguinha e cabelo ruim. O clássico do racismo naturalizado".
A atriz conta que, desde cedo, esclarece para a filha sobre sua esperteza, beleza, coragem, cabelo, pele e suas raízes. "Agradeço ao que me fez sair da minha bolha branca e ter feito ela sair dessa situação de cabeça erguida e fortalecida. E assim continuo fazendo. Sei que não será a primeira e nem última vez que ela passará por isso", ressaltou.
Samara Felippo também levantou uma questão para os seguidores: "Agora, eu te pergunto: se eu, como mulher branca, cheia de privilégios, minhas filhas negras, mas ainda sim com seus privilégios, seja por classe social ou tom de pele passamos por isso, imagina quantas meninas pretas passam todos os dias? Te pergunto: se eu, mulher branca, estou até agora chorando sozinha, com ódio e raiva, querendo esfolar a cara daqueles moleques e os pais deles, como não validar e enxergar a raiva e ódio de séculos de humilhação e violência?", concluiu. Além de Alícia, a atriz é mãe de Lara.
Ver essa foto no Instagram

Ser mãe de duas meninas negras me abriu pra um mundo eu onde eu descobri que não sabia nada. Nao sabia sequer enxergar a dor do outro. Onde eu enxerguei privilégios por ser uma mulher branca numa sociedade tão racista. Esse é um trecho de uma fala minha na peça @mulheresquenascemcomosfilhos, que num dia de ensaio me veio aos prantos. Eu sempre falo, escrevo mas nunca tinha passado com minhas filhas por uma situação de racismo. E pela primeira vez me deparei diretamente com o que muitos passam DIARIAMENTE. Estávamos na festa de formatura da Alícia, enquanto os pais conversavam no salão de festas as crianças brincavam no parquinho ao lado. Quando uma delas veio até a mãe: Mae, tem dois adolescentes zoando e implicando com a gente Eu imediatamente levantei e fui a passos largos. As crianças relatavam: Aqueles três, puxaram o cabelo do fulano, zoaram com a ciclana Meu sangue começou a entrar em ebulição, fui que nem um bicho pra cima dos moleques e falei tudo que tenho vontade pra racistas, mesmo os ainda nem sabem que são. Garotos brancos de 14 anos, classe média de merda, com a camisa verde e amarela. Os xingamentos para minha filha eram: marrenta, neguinha e cabelo ruim. O clássico do racismo naturalizado. Agradeço ao que me fez sair da minha bolha branca e ter desde cedo esclarecido minha filha, enaltecido sua esperteza, beleza, coragem, seu cabelo, sua pele, suas raizes...e feito ela sair dessa situação de cabeça erguida e fortalecida. E assim continuo fazendo. Sei que não será a primeira e nem última vez que ela passará por isso. Agora eu te pergunto: se eu como mulher branca, cheia de privilégios, minhas filhas negras mas ainda sim com seus privilégios, seja por classe social ou tom de pele( Sim, tom de pele conta nesse país!!Quanto mais preta a pele mais preconceito sofre-se, leia sobre Colorismo)passamos por isso, imagina quantas meninas pretas passam todos os dias? Te pergunto: se eu mulher branca estou até agora chorando sozinha, com ódio e raiva, querendo esfolar a cara daqueles moleques e os pais deles, como não validar e enxergar a raiva e ódio de SÉCULOS de humilhação e violência? Acordem!

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