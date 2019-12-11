Samara Felippo diz que filha sofreu racismo em formatura da escola

A atriz Samara Felippo e as filhas Alícia e Lara Crédito: Instagram/@sfelippo

Samara Felippo usou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, para desabafar sobre racismo e contou como a filha foi vítima de preconceito. "Eu sempre falo, escrevo, mas nunca tinha passado com minhas filhas por uma situação de racismo. E pela primeira vez me deparei diretamente com o que muitos passam diariamente", disse.

O caso aconteceu durante a festa de formatura de Alícia, filha da atriz com o jogador de basquete Leandro Barbosa. "Enquanto os pais conversavam no salão de festas, as crianças brincavam no parquinho ao lado. Quando uma delas veio até a mãe: 'Mãe, tem dois adolescentes zoando e implicando com a gente'. Eu imediatamente levantei e fui a passos largos. As crianças relatavam: 'Aqueles três puxaram o cabelo do fulano, zoaram com a sicrana'. Meu sangue começou a entrar em ebulição, fui que nem um bicho pra cima dos moleques e falei tudo que tenho vontade pra racistas, mesmo os que ainda nem sabem que são", relatou.

Samara disse que os garotos eram brancos, tinham, em média, 14 anos de idade, e vestiam camisa verde e amarela: "Os xingamentos para minha filha eram: marrenta, neguinha e cabelo ruim. O clássico do racismo naturalizado".

A atriz conta que, desde cedo, esclarece para a filha sobre sua esperteza, beleza, coragem, cabelo, pele e suas raízes. "Agradeço ao que me fez sair da minha bolha branca e ter feito ela sair dessa situação de cabeça erguida e fortalecida. E assim continuo fazendo. Sei que não será a primeira e nem última vez que ela passará por isso", ressaltou.