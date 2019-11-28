Vídeos: Cacau Protásio é vítima de racismo e gordofobia de bombeiros

A atriz Cacau Protásio Crédito: Reprodução/Instagram @cacauprotasiooficial

A atriz Cacau Protásio , 44, foi vítima de ofensas racistas gordofóbicas após gravar cenas de seu próximo filme, "Juntos e Enrolados", em um quartel dos bombeiros no último domingo (23), no Rio. As mensagens teriam sido compartilhadas por agentes da própria corporação via Whatsapp.

Algumas das mensagens foram divulgadas pelo blog Léo Dias, do UOL. "Olha a vergonha no pátio do quartel central. Essa mulher do 'Vai que Cola', aquela gorda, botou a farda e colocou uns dançarinos viados com roupa de bombeiro. Isso é um esculacho, rapaz. Qual é a desse comandante? Vai deixar uma putaria dessas no pátio do quartel?", afirmava um homem.

Outro bombeiro estende as ofensas também ao governador do Rio, Wilson Witzel , que ele chama de "um comédia, um cuzão". "De comédia pra viado é um pulo. Mete aquela gorda, preta, filha da puta na farda de bombeiro. Uma bucha de canhão daquela, um monte de bailarino viado quebrando até o chão", comentou outro.

Cacau, que havia agradecido aos bombeiros após a gravação do último domingo, lamentou o ocorrido em um vídeo publicado no Instagram, aparentemente bastante abalada. Nas imagens, ela explica que interpreta uma sargento dos bombeiros em seu novo filme: "Eu faço filme, conto história", afirmou ela.

"Tem um bombeiro que fez um vídeo de uma cena solta e espalhou por aí, e espalhou o vídeo com um áudio me xingando de negra, gorda, filha da puta, cambada de viado. Racismo é preconceito, se ele não sabe. E isso é muito triste. Não entendi por que tanto ódio", afirmou a atriz em suas redes sociais.

Cacau ainda continuou: "Sou negra, sou gorda, sou brasileira, sou atriz, eu conto histórias, conto ficção. Não mereço ser agredida, assim como nenhuma pessoa. Eu respeito a opinião de alguns bombeiros que dizem que 'ah, eu não acho certo', mas vai ver realmente a história antes de agredir".

A atriz afirmou que fez prints de todos os ataques que recebeu, lembrando que racismo é crime. "Porque esse ódio, eu juro que não entendo (...) bombeiro é uma corporação que eu respeito, que amo, que queria ser quando criança. Nas minhas primeiras entrevistas, sempre falei isso".

Vários famosos também saíram em defesa da atriz: "Lugar de racista é na cadeia. Cacau Protásio sofreu hoje o que a maioria dos negros brasileiros sofrem todos os dias", afirmou Maria Ribeiro. "Cacau, estou com você. Você é maravilhosa na vida das pessoas e o seu coração é maior que esse estado de maldades", disse Érico Brás.