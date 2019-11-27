Channing Tatum pede à Justiça revisão de custódia da filha de 6 anos

O ator Channing Tatum Crédito: Instagram/@channingtatum

Channing Tatum, 39, não está feliz com os acordos de custódia da sua filha, Everly Tatum, 6. O ator se divorciou da ex-esposa, Jenna Dewan, em 2018 e agora deu entrada a um pedido de revisão dos documentos legais no Tribunal de Justiça da Califórnia (EUA), de acordo com o E! News.

Os dois compartilham atualmente a custódia legal e física da filha, mas o ator alega que a flexibilidade da guarda não tem funcionado para ele.

"Nos últimos seis meses, tornou-se evidente para mim que um cronograma de férias claro e específico é necessário e importante", disse Tatum. "Nós dois precisamos ser capazes de fazer planos durante nossos respectivos períodos de custódia, principalmente durante as férias, e ter um cronograma definido nos permitirá fazer isso".

Ainda de acordo com o E! News, o artista deseja intercalar a custódia nos feriados e festas, como Ação de Graças, Páscoa, Halloween e férias escolares. A ideia é que não falte comunicação com Everly -mesmo que esta precise ser feita pelas redes sociais.

"Devido às nossas profissões, nossos horários estão mudando constantemente, e é necessária a flexibilidade para garantir que ambos são capazes de trabalhar, e [eu] ter o mesmo tempo que o Everly", explica Tatum.