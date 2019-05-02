Channing Tatum posta foto nu após perder aposta para namorada

Crédito: Reprodução/Instagram @channingtatum

Channing Tatum levou a web à loucura nesta quarta (1º). É que o bonitão postou foto em que esbanjou boa forma totalmente nu, com água caindo pelo corpo, após perder uma aposta. levou a web à loucura nesta quarta (1º). É que o bonitão postou foto em que esbanjou, com água caindo pelo corpo, após perder uma aposta.

Ele só ficou com as mãos tampando suas partes íntimas, que também ostentavam uma marquinha de sunga bronzeada.

Na legenda, ele contou que perdeu a aposta com a namorada, Jessie J, e por isso teve que postar o clique.