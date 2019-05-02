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Channing Tatum posta foto nu após perder aposta para namorada

Ator ostentou um corpão e ainda marquinha de sunga na foto em que está só com as mãos tampando as partes íntimas

Publicado em 

02 mai 2019 às 12:08

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 12:08

Crédito: Reprodução/Instagram @channingtatum
Channing Tatum levou a web à loucura nesta quarta (1º). É que o bonitão postou foto em que esbanjou boa forma totalmente nu, com água caindo pelo corpo, após perder uma aposta. 
Ele só ficou com as mãos tampando suas partes íntimas, que também ostentavam uma marquinha de sunga bronzeada. 
Na legenda, ele contou que perdeu a aposta com a namorada, Jessie J, e por isso teve que postar o clique. 
"Eu perdi uma partida de Jenga para a Jessica Cornish (Jessie). O perdedor (eu) teria que postar uma foto escolhida pela outra pessoa (Jessica Cornish)... Não jogo Jenga com ela nunca mais", lamentou. 

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