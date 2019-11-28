Fãs fazem apelo após Ariana Grande surgir sem aplique no cabelo

A cantora Ariana Grande Crédito: Reprodução/Instagram @viceidentity

Ariana Grande , 26, tirou o aplique de rabo de cavalo, sua marca de registro, e apareceu natural nas redes sociais no último domingo (25). A cantora postou um story em sua conta do Instagram em que mostrava o cabelo ondulado e curto em frente ao espelho.

Os fãs da artistas ficaram impactados e logo comentaram em todas as redes sociais, mas principalmente no Twitter. Eles dizem que a cantora deveria expor mais sua beleza natural e fizeram questão de ressaltar a beleza de Ariana. "Ela é tão linda, não precisa esconder o cabelo natural", escreveu um internauta. "O rabo de cavalo é icônico, mas a Ariana de cabelo solto é tudo pra mim", afirmou outro fã brasileiro.

Além de cantora, Ariana já fez sucesso como atriz no canal infantil Nickelodeon, e um dos principais motivos que a levou a usar aplique no cabelo foi o seu papel no seriado "Sam & Cat" (2014), em que interpretou Cat Valentine, personagem de cabelos ruivos.

Ariana contou em sua rede social que seu cabelo natural enfraqueceu após usar muita química para interpretar o papel de Valentine. Os danos à saúde dos fios se tornaram permanentes.