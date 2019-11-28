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Fãs fazem apelo após Ariana Grande surgir sem aplique no cabelo

Ariana Grande surgiu em seu Instagram sem aplique no cabelo e os fãs estão pedindo que ela adote mais esse visual; entenda a polêmica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 09:09

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 09:09

A cantora Ariana Grande Crédito: Reprodução/Instagram @viceidentity
Ariana Grande, 26, tirou o aplique de rabo de cavalo, sua marca de registro, e apareceu natural nas redes sociais no último domingo (25). A cantora postou um story em sua conta do Instagram em que mostrava o cabelo ondulado e curto em frente ao espelho.
Os fãs da artistas ficaram impactados e logo comentaram em todas as redes sociais, mas principalmente no Twitter. Eles dizem que a cantora deveria expor mais sua beleza natural e fizeram questão de ressaltar a beleza de Ariana. "Ela é tão linda, não precisa esconder o cabelo natural", escreveu um internauta. "O rabo de cavalo é icônico, mas a Ariana de cabelo solto é tudo pra mim", afirmou outro fã brasileiro.
Além de cantora, Ariana já fez sucesso como atriz no canal infantil Nickelodeon, e um dos principais motivos que a levou a usar aplique no cabelo foi o seu papel no seriado "Sam & Cat" (2014), em que interpretou Cat Valentine, personagem de cabelos ruivos.

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Ariana contou em sua rede social que seu cabelo natural enfraqueceu após usar muita química para interpretar o papel de Valentine. Os danos à saúde dos fios se tornaram permanentes.
No começo deste ano, Ariana conseguiu ultrapassar um recorde inédito que não acontecia desde 1964, com a banda The Beatles: ter três músicas suas no topo do ranking semanal Hot 100 da Billboard. As favoritas dos ouvintes foram "Thank u, next", "7 Rings" (pela terceira semana consecutiva) e "Break up with your girlfriend, i'm bored", todas lançadas entre o final do ano passado e este ano.

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