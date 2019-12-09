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Ignorou a votação

Silvio Santos é acusado de racismo após tirar prêmio de candidata negra

O apresentador ignorou a votação popular do auditório, que escolheu a candidata Jennyfer Oliver
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 14:02

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 14:02

O apresentador e dono do SBT, Silvio Santos Crédito: Reprodução/Instagram @pgmsilviosantos
Em programa veiculado na noite deste domingo (8) no SBT, Silvio Santos, 88, se envolveu em mais uma polêmica. Em uma competição de calouros, o apresentador ignorou a votação popular do auditório, que escolheu a candidata Jennyfer Oliver como melhor intérprete da música "Caneta Azul". 
O que chamou a atenção dos internautas e fez a questão ser um dos assuntos mais comentados da internet nesta segunda (9) é que Oliver é a única mulher negra no grupo de quatro calouras, o que faz o público levantar uma possibilidade de racismo por parte de Silvio.
Jennyfer recebeu 84 votos da plateia, enquanto a concorrente Bia Morais ficou com 8, Juliani, com 5 e Pamela Yuri, com 3. Mesmo assim, Silvio elegeu vencedora Juliani e deu a ela R$ 500 a mais, além dos R$ 500 já entregues às quatro moças.

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"Eu é que vou escolher agora quem vai ganhar mais quinhentos", explicou ele no ar. "Se eu estivesse na minha casa vendo o programa, depois que ouvi essa música Caneta Azul, na minha opinião, a melhor intérprete é a Juliani. Você ganhou! Você é muito bonita, canta bem e ganhou mais quinhentos", continuou.
A gafe não passou despercebida, e os internautas rapidamente associaram o caso à recém-eleita Miss Universo 2019, a sulafricana Zozibini Tunzi, 25, que é negra. "Na mesma noite temos Silvio Santos desmerecendo uma negra e logo em seguida temos uma negra ganhando o #MissUniverse2019", publicou um usuário do Twitter.
"Em nenhum momento eu postei nada falando que ele [Silvio] foi racista comigo ou algo do tipo. As pessoas sentiram e comentaram e postaram coisas. Em nenhum momento eu me fiz de vítima, mas fiquei muito constrangida com a situação", desabafou Jennyfer em seu perfil na internet. 
"Como a gravação demorou três semanas para ir ao ar, eu não podia mencionar nada sobre o assunto e muito menos expor nada, pois o programa não havia passado. Eu jurava que ia ser editado e que eles iam pular essa parte [em] que ele me barrou de cantar a música", complementou.

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