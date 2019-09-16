Silvio Santos ironiza carta enviada por mulher e diz ser misógino

Crédito: SBT/Divulgação

apresentador Silvio Santos, que resolveu ler o conteúdo ao vivo, durante o quadro "Jogo dos Pontinhos", neste domingo (15). No documento, a advogada chama o dono da emissora de misógino e diz que ele "pratica um desserviço ao tratar a mulher como um objeto". Uma advogada que não teve o nome divulgado enviou uma carta crítica ao, que resolveu ler o conteúdo ao vivo, durante o quadro "Jogo dos Pontinhos", neste domingo (15). No documento, a advogada chama o dono da emissora de misógino e diz que ele "pratica um desserviço ao tratar a mulher como um objeto".

O apresentador respondeu com ironia. "Não sei o que quer dizer misógino, mas é um nome bonito. Eu sou misógino! Gostei", disse Silvio Santos, que ainda culpou Livia Andrade pelo recebimento da carta.

A modelo que faz parte do programa retrucou: "O corpo é meu e a roupa é minha, eu faço o que eu quiser. Nós temos direitos iguais, porque eu pego no seu peitinho e você olhou o meu. Entrei na brincadeira, e eu decido quem pega e quem não pega nos meus peitos e você, Sisi, pode pegar nos meus peitos murchos", disse Andrade.

A assistente de palco ainda disse que nunca teve vergonha de mostrar o bumbum na televisão e saiu em defesa de bailarinas e outras assistentes de programas de TV. "Estou aqui porque quero, e se um dia ele fizer algo que me incomode, eu mesmo vou reclamar, não vou precisar de você para me defender, senhora advogada", afirmou Andrade.

Silvio Santos vira recorrentemente notícia por suas frases e atitudes polêmicas durante seu programa no SBT. Recentemente, o apresentador usou a expressão "japonês tem muito pequeno" como dica para a palavra "pinto" em jogo.

As ofensas do apresentador a mulheres no palco são constantes. A última de maior repercussão ocorreu em novembro do ano passado, na apresentação no Teleton, durante a participação da cantora Claudia Leitte. Na ocasião, Silvio Santos disse que não abraçaria a cantora, que usava um vestido rosa.

"Esse negócio de ficar dando abraço me excita e eu não gosto de ficar excitado", disse o apresentador. "No sentido feliz da palavra, né? De alegria, euforia, excitação.", completou Claudia, visivelmente constrangida. "Não, não é euforia, não. É excitação mesmo", disse Silvio.

Patrícia Abravanel foi pressionada por seus fãs, pelo Instagram, para que Silvio se desculpasse. Alguns comentários pediam até que ela assumisse o comando do canal. A filha do apresentador falou sobre o assunto durante o "Lady Night", de Tatá Werneck, exibido no Multishow. "Fico nervosa quando preciso gravar com ele, por causa das besteiras que ele solta", afirmou a apresentadora.