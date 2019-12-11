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Saúde

'Estou vivo!', comemora Agnaldo Timóteo após ficar meses internado

No programa Conversa com Bial, cantor lembra que alguns sites chegaram a anunciar a morte dele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 16:02

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 16:02

O cantor Agnaldo Timóteo Crédito: Instagram/@agnaldotimoteo1936
Agnaldo Timóteo comemorou o fato de estar vivo durante o programa Conversa com Bial nesta terça-feira, 10. Em maio, o cantor foi internado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, no interior da Bahia, com pressão alta de sofreu AVC. Uma semana depois, o quadro de saúde dele piorou e chegou a respirar com ajuda de aparelhos.
"Eu estava morto. Tanto que o jornal botou: 'Morre Agnaldo Timóteo'. Mentira! Eu tô vivo, seu canalha!", disse o cantor durante bate-papo com Pedro Bial.
Após ficar um tempo na UTI e apresentar episódios de confusão mental, Agnaldo Timóteo ainda recupera os movimentos das pernas. Para isso, realiza sessões de fisioterapia.

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"Você sabe que as pessoas que entendem Agnaldo Timóteo, que gostam de Agnaldo Timóteo, rezaram muito por mim e Deus me atendeu. E eu estou vivo!", comemorou.
Agnaldo Timóteo é conhecido pelos sucessos românticos e gravou 74 discos. Durante o programa, recebeu o carinho dos fãs, que gravaram vídeos em sua homenagem.
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Gratidão...

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