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Estava internado

Agnaldo Timóteo é isolado e proibido até de ver filha de 12 anos

Cantor está morando na casa de um irmão em Jacarepaguá, no Rio

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 12:49

Publicado em 

02 ago 2019 às 12:49
Crédito: Reprodução/Facebook
Agnaldo Timóteo deixou o hospital no dia 19 de julho depois de ficar 59 dias internado. Agora, o cantor está em crise familiar e isolado de todos, segundo informações do jornal Extra. 
Quando foi de São Paulo para o Rio, o cantor foi levado por dois de seus três irmãos para a casa de um deles, em Jacarepaguá, onde está até hoje. Desde então, o artista está totalmente isolado de amigos e até proibido de ver a filha, de 12 anos de idade. 
Após receber alta, a ideia era de que o cantor voltasse para sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio, onde vivia com os filhos adotivos. 

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