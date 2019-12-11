Cariacica comemora 129 anos com shows de Djavú e Zé Geraldo

Zé Geraldo, cantor e compositor Crédito: Divulgação

Cariacica está ficando mais velha neste mês. Para comemorar os 129 anos, a cidade recebe diversos eventos com shows gratuitos para a população. Nesta sexta-feira (13), acontece um dos mais esperados: a 7ª Festa da Banana, no Rancho Texas Bill, na rodovia José Sette, em Cariacica Sede.

O evento segue até domingo com programação vasta e apresentações de destaque como a Banda Djavú, sucesso no início dos anos 2000, e Zé Geraldo. O momento marcante da festa será apresentação da maior torta doce de banana do Espírito Santo. A torta será produzida pela entidade Cariacica Down.

Também será produzida a torta salgada do coração da banana que é específica de Cariacica e produzida pelos representantes da Economia Solidária do município. Haverá ainda exposições nos estandes de produtos montados pelos produtores, palestras e concurso do maior cacho de banana e também praça de alimentação.

7ª FESTA DA BANANA / 129 ANOS DE CARIACICA

Quando: de sexta (13) a domingo (15)



Onde: Rancho Texas Bill, na rodovia José Sette, em Cariacica Sede

Rancho Texas Bill, na rodovia José Sette, em Cariacica Sede Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO