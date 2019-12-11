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Festa

Cariacica comemora 129 anos com shows de Djavú e Zé Geraldo

Apresentações acontecem durante a 7ª Festa da Banana, em Cariacica Sede. Confira a programação completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 15:02

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 15:02

Zé Geraldo, cantor e compositor Crédito: Divulgação
Cariacica está ficando mais velha neste mês. Para comemorar os 129 anos, a cidade recebe diversos eventos com shows gratuitos para a população. Nesta sexta-feira (13), acontece um dos mais esperados: a 7ª Festa da Banana, no Rancho Texas Bill, na rodovia José Sette, em Cariacica Sede.
O evento segue até domingo com programação vasta e apresentações de destaque como a Banda Djavú, sucesso no início dos anos 2000, e Zé Geraldo. O momento marcante da festa será apresentação da maior torta doce de banana do Espírito Santo. A torta será produzida pela entidade Cariacica Down.

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Também será produzida a torta salgada do coração da banana que é específica de Cariacica e produzida pelos representantes da Economia Solidária do município. Haverá ainda exposições nos estandes de produtos montados pelos produtores, palestras e concurso do maior cacho de banana e também praça de alimentação.

7ª FESTA DA BANANA / 129 ANOS DE CARIACICA

  • Quando: de sexta (13) a domingo (15)
  • Onde: Rancho Texas Bill, na rodovia José Sette, em Cariacica Sede
  • Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO

  • Sexta (13)  A partir das 20h
  • Procópio O Cowboy
  • Leka Rodrigues
  • Quentura do Forró
  • Orquestra de Violões Bom Pastor com o Maestro Hugo Leonardo Rodrigues

  • Sábado dia 14/12  A partir das 20h
  • Banda Djavu
  • O Garanhão do Forró
  • Trem Caipira
  • Banda de Congo Unidos de Boa Vista (Cariacica/ES)  Mestre Darinha e apresentação do João Bananeira com o ator Alfredo Godô e Oficina de Máscaras.

  • Domingo dia 15/12  A partir das 13h
  • Zé Geraldo e banda
  • Preta & Branca
  • Rony & Marcos
  • Banda Agitação
  • Ernesto Mathias
  • Oficina de Máscaras

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