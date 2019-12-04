Réveillon: praias do Sul do ES com queima de fogos e shows musicais

Na Praia Central, a festa começa com a banda Rogério Aço Doce e após a queima de fogos, Beijo com Mel. Em Ubú, os shows ficam com a Banda Tomaê e Ke Suing Bom. Já em Castelhanos, a banda Mary Di e Banda abre a noite, que segue com a banda Garotos Tradição.