Réveillon: praias do Sul do ES com queima de fogos e shows musicais

Ainda faltam alguns dias para a contagem regressiva para a chegada de 2020, mas as prefeituras do Litoral Sul do Espírito Santo, que recebem grande número de visitantes na data comemorativa, já começam a planejar as comemorações. A queima de fogos está garantida nos principais balneários da região.
Apesar da programação de eventos e atrações musicais ainda não estar definida, o show de luzes no céu está confirmado em Itapemirim. A programação do município, segundo a prefeitura, conta com três pontos de comemorações com shows musicais a partir das 21h e queima de fogos a meia noite nas praias de Itaoca, Itaipava e Vila do Itapemirim (sede).
Nas praias de Marobá e Neves, em Presidente Kennedy, também haverá queima de fogos e shows, que ainda não foram definidos, segundo a assessoria de imprensa do município.
Na Praia Central, a festa começa com a banda Rogério Aço Doce e após a queima de fogos, Beijo com Mel. Em Ubú, os shows ficam com a Banda Tomaê e Ke Suing Bom. Já em Castelhanos, a banda Mary Di e Banda abre a noite, que segue com a banda Garotos Tradição.
Em Iriri, o show de abertura é do cantor Henrique Cabral. Depois, quem sobe ao palco é Marcelo Ribeiro e banda. Após a virada, a Marcelo Ribeiro continua a festa.
Os fogos iluminam a orla central de Piúma, em frente ao quiosque 01, na Avenida Beira Mar e no campinho de areia, ambos no Centro. Por lá, também haverá 10 minutos do show pirotécnico. Os eventos musicais ainda estão sendo definidos, segundo a prefeitura do balneário.
O município de Marataízes foi demandado sobre o assunto, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.