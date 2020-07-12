Número de casamentos volta a crescer no ES na pandemia

Os dados divulgados pelo Portal da Transparência do Registro Civil, apontam um aumento no número de casamentos no ES. Com a chegada do novo Coronavírus ao Brasil, muitos casais resolveram adiar os casamentos, mas mantiveram o ato em cartório. Durante o mês de abril houve uma queda de quase 50%, se comparado com o mês de março. Já em maio os números voltaram a crescer, foram registrados 1.057 casamentos e 1.638 em junho. A orientação dos cartórios é para os noivos que querem manter o casamento, é importante que agendem com o cartório e só estejam presentes os noivos e as testemunhas.
NOVO JOB
MENTES PARA INOVAR E EMPREENDER
A série de webinares “Mentes Preparadas para Inovar e Empreender” segue nesta semana com a palestra de Brener Rodrigues, fundador e CEO da Addere Solutions. Nesta terça-feira, às 19h, ele falará sobre “como criar oportunidades para StartUps e empresas maduras inovarem” com transmissão pelo canal do Youtube da Faesa e intermediação do diretor de desenvolvimento institucional do Centro Universitário, Erthélvio Nunes.
ANIVERSÁRIO DE 18 ANOS
NOVIDADE GASTRONÔMICA
O chef Ari Cardoso inaugura neste mês a Blanco Delivery e promete uma nova experiência de aroma e sabor em pratos e pizzas. Situada no coração da Praia do Canto, a nova casa traz ingredientes especiais, selecionados pelo próprio Ari. “Não utilizo conservantes nem temperos industrializados. Nosso cliente vai receber um pouco de amor em cada pedido. Quero que ele se recorde da mãe e da avó ao saborear nossos produtos”, explica o chef. As massas das pizzas são leves por terem longa maturação. A farinha de trigo vem da Itália e os molhos artesanais aprimoram a experiência.