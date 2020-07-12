Número de casamentos volta a crescer no ES na pandemia

A série de webinares “Mentes Preparadas para Inovar e Empreender” segue nesta semana com a palestra de Brener Rodrigues, fundador e CEO da Addere Solutions. Nesta terça-feira, às 19h, ele falará sobre “como criar oportunidades para StartUps e empresas maduras inovarem” com transmissão pelo canal do Youtube da Faesa e intermediação do diretor de desenvolvimento institucional do Centro Universitário, Erthélvio Nunes.

O chef Ari Cardoso inaugura neste mês a Blanco Delivery e promete uma nova experiência de aroma e sabor em pratos e pizzas. Situada no coração da Praia do Canto, a nova casa traz ingredientes especiais, selecionados pelo próprio Ari. “Não utilizo conservantes nem temperos industrializados. Nosso cliente vai receber um pouco de amor em cada pedido. Quero que ele se recorde da mãe e da avó ao saborear nossos produtos”, explica o chef. As massas das pizzas são leves por terem longa maturação. A farinha de trigo vem da Itália e os molhos artesanais aprimoram a experiência.