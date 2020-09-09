Confira as 5 tendências de festa de casamento para o pós-pandemia

Maio sempre foi considerado o mês das noivas. Mas já fez algum tempo que setembro entrou no ranking dos meses queridinhos pra dizer sim. Mas como serão os casamentos no pós-pandemia? Para a cerimonialista Stella Miranda, uma das mais baladas do Estado, as festas de casamentos vão diminuir de tamanho. "Espaços abertos e amplos serão os mais procurados".