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Renata Rasseli

Confira as 5 tendências de festa de casamento para o pós-pandemia

Número reduzido de convidados, lugares abertos,  destination wedding e celebrações à distância estão entre as apostas

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

09 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Impacto da pandemia derrubou o número de casamentos no ES
Alianças de casamento Crédito: Divulgação
Maio  sempre foi considerado o mês das noivas. Mas já fez algum tempo que setembro entrou no ranking dos meses queridinhos pra dizer sim. Mas como serão os casamentos no pós-pandemia? Para a cerimonialista Stella Miranda, uma das mais baladas do Estado, as festas de casamentos vão diminuir de tamanho. "Espaços abertos e amplos serão os mais procurados". 
Stella Miranda
Stella Miranda Crédito: Brenda Sangi
Segundo ela, a tendência é festa de casamento co convidados escolhidos a dedo. "Tenho sentido uma maior valorização do sentimento". A ostentação também saiu de moda.  "O íntimo virou essencial", diz ela. 

Destination wedding

As festas devem diminuir de tamanho para manter os protocolos de distanciamento. 
Lugares arejados, seja na praia ou no campo, serão os mais desejados pelas noivas. 
A ostentação saiu de moda. A comemoração da vida e de estar vivo ganhou força neste pós-pandemia
Transmitir a celebração em redes sociais é uma moda que veio pra ficar. Os convidados que moram distantes da festa poderão acompanhar o casamento sem correr riscos na hora de se deslocar. 
Destination Wedding é quando o casal decide realizar o seu casamento junto com a lua de mel em outra cidade ou país onde não residem. A possibilidade de realizar uma cerimônia diferente em um lugar paradisíaco ou romântico já estava  popular antes da pandemia e deve permanecer em alta. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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