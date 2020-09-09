Confira as 5 tendências de festa de casamento para o pós-pandemia

Maio sempre foi considerado o mês das noivas. Mas já fez algum tempo que setembro entrou no ranking dos meses queridinhos pra dizer sim. Mas como serão os casamentos no pós-pandemia? Para a cerimonialista Stella Miranda, uma das mais baladas do Estado, as festas de casamentos vão diminuir de tamanho. "Espaços abertos e amplos serão os mais procurados".
Segundo ela, a tendência é festa de casamento co convidados escolhidos a dedo. "Tenho sentido uma maior valorização do sentimento". A ostentação também saiu de moda. "O íntimo virou essencial", diz ela.
Destination wedding
As festas devem diminuir de tamanho para manter os protocolos de distanciamento.
Lugares arejados, seja na praia ou no campo, serão os mais desejados pelas noivas.
A ostentação saiu de moda. A comemoração da vida e de estar vivo ganhou força neste pós-pandemia
Transmitir a celebração em redes sociais é uma moda que veio pra ficar. Os convidados que moram distantes da festa poderão acompanhar o casamento sem correr riscos na hora de se deslocar.
Destination Wedding é quando o casal decide realizar o seu casamento junto com a lua de mel em outra cidade ou país onde não residem. A possibilidade de realizar uma cerimônia diferente em um lugar paradisíaco ou romântico já estava popular antes da pandemia e deve permanecer em alta.