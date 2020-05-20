10 dicas de filmes sobre casamento para conferir no mês das noivas

Maio é famoso como o mês das noivas, mas a pandemia do coronavírus fez com que, pela primeira vez na história mundial, todas as cerimônias e festas fossem adiadas. O tão esperado momento do sim-sim está suspenso, mas a coluna RR resolveu eleger 10 filmes sobre casamento com a ajuda da cerimonialista Stella Miranda, famosa por organizar grandes casamentos do ES, e do jornalista especialista em cinema de A Gazeta, Gustavo Cheluje.
Um dos eleitos é o a comédia romântica Noiva em Fuga (foto acima), estrelado por Julia Roberts e Richard Gere. Maggie Carpenter (Julia Roberts) é uma mulher que fugiu de três casamentos, mas continua na esperança de não fazê-lo em sua quarta tentativa.
O CASAMENTO DO MEU MELHOR AMIGO (1997)
jlianne (Julia Roberts) e Michael (Dermot Mulroney) são ex-namorados que se tornaram melhores amigos. Juntos, eles combinaram que, se ambos continuassem solteiros quando completassem 28 anos, se casariam. Mas, às vésperas da data, ela recebe um telefonema do amigo anunciando que está prestes a se casar com outra mulher. Julianne percebe então que é apaixonada por Michael e aceita o convite para ser madrinha, mas com a intenção de reconquistá-lo.
NOIVAS EM GUERRA (2009)
Emma (Anne Hathaway) e Liv (Kate Hudson) são amigas desde criança, quando planejaram em detalhes como seriam seus casamentos. Um deles é importantíssimo: que a cerimônia ocorra no Hotel Plaza, o local onde os mais badalados casamentos de Nova York ocorrem. Agora, aos 26 anos, elas estão prestes a se casar. Mas um erro na marcação das datas faz com que elas coincidam, o que gera uma disputa entre as agora ex-amigas por quem fará a cerimônia no local sonhado.
O PAI DA NOIVA (1991)
George Banks (Steve Martin) é um pai de família casado com Nina (Diane Keaton). Ele sofre uma crise de ciúmes quando descobre que sua filha Annie (Kimberly Williams) e o namorado vão se casar. Durante a festa de noivado e os preparativos para o grande dia, ele vai criar mil e uma confusões para não perder a filhinha querida.
CASAMENTO GREGO (2002)
Toula Portokalos (Nia Vardalos) tem 30 anos, é grega e trabalha no restaurante de sua família. O sonho de seu pai é vê-la casada com um grego, mas ela espera algo mais da vida. Com muito custo Toula consegue convencer seu pai a lhe pagar aulas de informática, como forma de melhorar seu trabalho. No curso ela conhece e se apaixona por Ian Miller (John Corbett), sendo correspondida. Porém, Ian é inglês e por causa disso eles decidem manter seu namoro em segredo. Mas logo eles são descobertos, desencadeando um processo de aceitação para Ian, para que ele possa se adequar às tradições gregas.
QUATRO CASAMENTOS E UM FUNERAL (1994)
Um dos melhores filmes sobre o tema, com direito a charme e humor britânicos, conta a história de Charles (Hugh Grant), um solteirão convicto, que, acompanhado de um grupo de amigos dos mais heterogêneos, não perde uma festa de casamento. Porém, numa dessas ele encontra a mulher de sua vida, Carrie (Andie MacDowell).
SIMPLESMENTE AMOR (2003)
Diversos personagem têm suas vidas entrelaçadas em certo momento dessa deliciosa trama. O novo Primeiro-Ministro da Inglaterra (Hugh Grant) se apaixona por uma de suas funcionárias, Natalie (Martine McCutcheon). Numa tentativa de curar seu coração, um escritor (Colin Firth) parte para o sul da França e lá acaba se apaixonando. Karen (Emma Thompson) desconfia que Harry (Alan Rickman), seu marido, a está traindo. Juliet (Keira Knightley), que se casou recentemente, desconfia dos olhares e intenções de Mark (Andrew Lincoln), o melhor amigo de seu marido. Sam (Thomas Sangster) tem como objetivo chamar a atenção da garota mais difícil da escola. Sarah (Laura Linney) enfim tem a grande chance de sair com Karl (Rodrigo Santoro), por quem alimenta uma paixão silenciosa. Billy Mack (Bill Nighy) busca retomar sua carreira como astro do rock.
VESTIDA PARA CASAR (2008)
Jane (Katherine Heigl) é uma mulher idealista e romântica, que jamais encontrou o amor de sua vida. Ela imagina tê-lo encontrado em George (Edward Burns), seu chefe, por quem nutre uma paixão secreta, mas sua irmã caçula Tess (Malin Akerman) é mais rápida e conquista seu coração antes. Isto faz com que Jane repense sua vida, já que sempre foi boa em fazer com que as outras pessoas sejam felizes sem que ela própria seja.
A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER (2012)
Após dar a luz a Renesmee (Mackenzie Foy), Bella Swan (Kristen Stewart) desperta já vampira. Ela agora precisa aprender a lidar com seus novos poderes, assim como absorver a ideia de que Jake (Taylor Lautner), seu melhor amigo, teve um imprinting com a filha. Devido ao elo existente entre eles, Jake passa a acompanhar com bastante atenção o rápido desenvolvimento de Renesmee, o que faz com que se aproxime cada vez mais dos Cullen. Paralelamente, Aro (Michael Sheen) é informado por Irina (Maggie Grace) da existência de Renesmee e de seus raros poderes. Acreditando que ela seja uma ameaça em potencial para o futuro dos Volturi, ele passa a elaborar um plano para atacar os Cullen e eliminar a garota de uma vez por todas.
A SOGRA (2005)
Após anos procurando seu príncipe encantado, Charlotte Cantilini (Jennifer Lopez) se apaixona por Kevin Fields (Michael Vartan). O problema é a mãe dele, Viola (Jane Fonda), que foi recentemente demitida do cargo de âncora de um jornal de rede nacional. Após perder o emprego, Viola teme perder também o filho e para evitar isto decide atrapalhar ao máximo os planos do casal.