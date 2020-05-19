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Renata Rasseli

Advogados do ES realizam congresso para ajudar colegas durante pandemia

O congresso on-line, gratuito, e com emissão de certificado, abordará temas relevantes do dia a dia da profissão, de 1° a 5 de junho

Públicado em 

19 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Talita Pereira
Talita Pereira Crédito: divulgação
Por conta da pandemia, cinco advogados capixabas, com intuito de auxiliar outros advogados e instigar debates, promovem a I Imersão Nacional na Prática Advocatícia.
Será um congresso on-line, gratuito, e com emissão de certificado, abordando temas relevantes do dia a dia da profissão, que acontecerá nos dias 1 a 5 de junho.
Imersão Nacional na Prática Advocatícia
Imersão Nacional na Prática Advocatícia Crédito: divulgação
Talita Pereira, que atualmente reside no Canadá, Ramon Lopes, Victor Massante, Laryssa Costa e Caterine Mulinari, todos do Espírito Santo, junto de outros cinco advogados de diferentes partes do país, ministrarão palestras no evento.
As inscrições deverão ser feitas na plataforma Sympla. A iniciativa também irá arrecadar doações que serão destinadas a instituições de todo o Brasil. ⠀⠀

RODA DE BOTECO EM CASA

A famoso Roda de Boteco esse ano será em casa. Para os amantes da ação, foram selecionados 25 petiscos, entre botecos clássicos como o Bar do Getúlio e Regina Maris, que poderão ser degustados em casa. Igor Sousa e Rafael Miranda, da Origens, se uniram à Raimundo Nonato, organizador do evento, e lançam uma t-shirt em homenagem ao novo momento: petiscos + samba + cerveja + em casa. Em tempos de pandemia, a ação agradou os botequeiros de plantão.

FAZENDO A DIFERENÇA

Justino Brunelli, presidente da Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha, acaba de anunciar a doação de mais seis mil unidades de detergente biodegradável para bairros de Vila Velha e Serra. A iniciativa faz parte da segunda fase de uma ação desenvolvida pelas empresas, que começou em abril, com a doação de dois mil detergentes para auxiliar famílias de bairros carentes nos procedimentos de higienização para prevenção ao Covid-19.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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