Advogados do ES realizam congresso para ajudar colegas durante pandemia

Talita Pereira Crédito: divulgação

Por conta da pandemia, cinco advogados capixabas, com intuito de auxiliar outros advogados e instigar debates, promovem a I Imersão Nacional na Prática Advocatícia.

Será um congresso on-line, gratuito, e com emissão de certificado, abordando temas relevantes do dia a dia da profissão, que acontecerá nos dias 1 a 5 de junho.

Imersão Nacional na Prática Advocatícia Crédito: divulgação

Talita Pereira, que atualmente reside no Canadá, Ramon Lopes, Victor Massante, Laryssa Costa e Caterine Mulinari, todos do Espírito Santo, junto de outros cinco advogados de diferentes partes do país, ministrarão palestras no evento.

As inscrições deverão ser feitas na plataforma Sympla. A iniciativa também irá arrecadar doações que serão destinadas a instituições de todo o Brasil. ⠀⠀

RODA DE BOTECO EM CASA

A famoso Roda de Boteco esse ano será em casa. Para os amantes da ação, foram selecionados 25 petiscos, entre botecos clássicos como o Bar do Getúlio e Regina Maris, que poderão ser degustados em casa. Igor Sousa e Rafael Miranda, da Origens, se uniram à Raimundo Nonato, organizador do evento, e lançam uma t-shirt em homenagem ao novo momento: petiscos + samba + cerveja + em casa. Em tempos de pandemia, a ação agradou os botequeiros de plantão.

FAZENDO A DIFERENÇA