Capixaba cria game de lançamento de nova série do canal AXN

Marcelo Herzog, da Mito Games Crédito: Divulgação

O capixaba Marcelo Herzog, da Mito Games, desenvolveu, em parceria com a Agência Santa Clara e o canal AXN (Sony Network) criou uma experiência interativa para divulgar a nova série “Lincoln Rhyme – The Hunt for the Bone Collector”, que estreia nesta segunda-feira (18), às 22h, no canal a cabo AXN. A série é inspirada no filme "O Colecionador de Ossos", produzido em 1999 com Denzel Washington e Angelina Jolie nos papéis principais.

"O game é um point-and-click 360º em estilo Adventure, no qual o player será auxiliado pelo Lincoln Rhyme em uma caçada para prender um Serial Killer", explica Marcelo.

A Mito Games criou uma experiência interativa para divulgar a nova série “Lincoln Rhyme – The Hunt for the Bone Collector Crédito: Divulgação

São quatro capítulos que serão lançados semanalmente acompanhando o ritmo da série. A história se passa em São Paulo, e o Lincoln Rhyme vai interagir com uma investigadora de polícia em um “suposto” intercâmbio entre a polícia brasileira e a polícia de Nova York.

A Mito Games criou uma experiência interativa para divulgar a nova série “Lincoln Rhyme – The Hunt for the Bone Collector Crédito: Divulgação

"Para mim foi um desafio elaborar os roteiros dos crimes tentando manter o nível de qualidade da série e do filme, mas o maior mérito é da nossa equipe que trabalhou com muita dedicação para entregar um produto de altíssima qualidade durante a quarentena", comenta Marcelo.