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Renata Rasseli

Capixaba cria game de lançamento de nova série do canal AXN

Marcelo Herzog desenvolveu game de lançamento da série “Lincoln Rhyme – The Hunt for the Bone Collector", que estreia nesta segunda (18)

Públicado em 

17 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Marcelo Herzog, da Mito Games
Marcelo Herzog, da Mito Games Crédito: Divulgação
O capixaba Marcelo Herzog, da Mito Games, desenvolveu, em parceria com a Agência Santa Clara e o canal AXN (Sony Network) criou uma experiência interativa para divulgar a nova série “Lincoln Rhyme – The Hunt for the Bone Collector”, que estreia nesta segunda-feira (18), às 22h, no canal a cabo AXN. A série é inspirada no filme "O Colecionador de Ossos", produzido em 1999 com Denzel Washington e Angelina Jolie nos papéis principais.
"O game é um point-and-click 360º em estilo Adventure, no qual o player será auxiliado pelo Lincoln Rhyme em uma caçada para prender um Serial Killer", explica Marcelo.
A Mito Games criou uma experiência interativa para divulgar a nova série “Lincoln Rhyme – The Hunt for the Bone Collector
A Mito Games criou uma experiência interativa para divulgar a nova série “Lincoln Rhyme – The Hunt for the Bone Collector Crédito: Divulgação
São quatro capítulos que serão lançados semanalmente acompanhando o ritmo da série. A história se passa em São Paulo, e o Lincoln Rhyme vai interagir com uma investigadora de polícia em um “suposto” intercâmbio entre a polícia brasileira e a polícia de Nova York.
A Mito Games criou uma experiência interativa para divulgar a nova série “Lincoln Rhyme – The Hunt for the Bone Collector
A Mito Games criou uma experiência interativa para divulgar a nova série “Lincoln Rhyme – The Hunt for the Bone Collector Crédito: Divulgação
"Para mim foi um desafio elaborar os roteiros dos crimes tentando manter o nível de qualidade da série e do filme, mas o maior mérito é da nossa equipe que trabalhou com muita dedicação para entregar um produto de altíssima qualidade durante a quarentena", comenta Marcelo.
O game estará disponível, em breve,  para computadores e para dispositivos móveis no www.lincolnrhyme.com.br.

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