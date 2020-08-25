Casamento com transmissão online deve seguir em alta no pós-pandemia

Casamento Crédito: Divulgação

elopement wedding , cerimônias de casamento com a participação dos noivos e pouquíssimos convidados, virou moda na pandemia . Mas com a ajuda da tecnologia, muitos "sim-sim" poderão ser testemunhados à distância quando a pandemia passar. Ao vivo, as festas costumam reunir até 500 pessoas, quando o casamento é grandes, mas pelo Youtube e redes sociais, as cerimônias podem chegar a milhares de visualizações.

A influenciadora de casamentos Larissa Puppim, do Peguei o Bouquet, considera que a moda pode pegar sim. "Para quem gosta de inovar será uma ótima opção realizar o casamento presencial, que poderá ser acompanhado online também", diz.

CASAMENTO

Gustavo Peixoto e Adriana Villa Forte: celebrando a união! Crédito: Cacá Lima

HOSPITAL SUSTENTÁVEL

O Vitória Apart Hospital (VAH) acaba de receber o Certificado de Energia Renovável 2020, emitido pela Comerc, empresa global que utiliza metodologia própria para atestar a quantidade de CO2 evitada por empresas ao consumir energia renovável. “ Para nós, da Athenas ES, é um grande orgulho ser reconhecido por nossas práticas sustentáveis”, comemora o CEO da Atenha ES, André Madureira.

Desde 2016, o Vitória Apart investe em fontes renováveis de energia, reduzindo a emissão equivalente a 2.031 toneladas de gases de efeito estufa.

EXPRESSÃO DO CUIDADO

A nova campanha da Unimed Vitória é carregada de emoção e de inspiração. Com o tema “Expressão do Cuidado”, ela foi toda construída em cima de cartas e depoimentos enviados por pacientes curados da COVID-19 a médicos e demais profissionais de saúde da cooperativa. Durante a pandemia, a Unimed Vitória recebeu quase 200 mensagens de agradecimento, esperança e solidariedade em seus canais oficiais de informação. Foi esse material que inspirou o vídeo em homenagem à equipe que ficou na linha de frente do combate à doença . Além de tratar das mensagens recebidas, a campanha mostra os rostos e a expressão de cuidado que existe por trás de cada máscara usada pelos profissionais da saúde .

HORA DO BATE-PAPO

Durante as aulas on-line, as sextas-feiras guardam um espaço para a hora do bate-papo para os alunos do ensino fundamental 1 da Escola Monteiro. É o momento de conversar com os amigos com mais liberdade, matar um pouco a saudade na distância e tratar de temas mais genéricos. Percebendo a falta que as crianças têm sentido da escola enquanto espaço físico, a professora do 1° ano Mônica Pretti preparou uma surpresa para seus pequenos na última sexta: tomando os devidos cuidados e de máscara, foi até a escola e de lá realizou o bate-papo.

SAUDADE DO ESPAÇO FÍSICO

Tiziana Dadalto, mãe de Henrique, 6 anos, presenciou o momento e se emocionou com a euforia dos meninos, que pediam pra ver a sala de aula e pra professora subir a rampa da escola e ir até a quadra e o “brinquedão” do pátio. Monica ainda aproveitou para apresentar mudanças que estão sendo feitas para um possível retorno, como as novas pias instaladas do lado de fora.

RESIDÊNCIA MÉDICA EM GERIATRIA

A MedSênior está se preparando para implantar um Programa de Residência Médica em Geriatria, com início das atividades previsto para o primeiro semestre de 2021. Segundo o diretor de Medicina Preventiva da operadora de saúde e coordenador do programa, Dr. Roni Chaim Mukamal, o processo seletivo será marcado por prova, avaliação de currículo e entrevista. “Os candidatos aprovados estarão conosco por dois anos e terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da MedSênior, acumulando experiência no hospital, nos ambulatórios de Geriatria e na assistência domiciliar aos pacientes”, explica.

JORNADA DA MULHER CONTADORA

A contadora Monica Porto, especialista em gestão tributária Crédito: Divulgação

A contadora Monica Porto, especialista em gestão tributária, aproveitou as baixas na temperatura para curtir o fim de semana em Matilde, distrito de Alfredo Chaves. Já de volta ao batente, ela participa da Jornada da Mulher Contadora, ministrada pela professora, consultora e mentora em carreiras Aline Portela, que acontece desta terça-feira, 25, até a próxima segunda, 31 de agosto. Entre os assuntos a serem abordados estão: como desenvolver a performance contábil, como melhorar a comunicação, como administrar a rotina e gestão de tempo e dicas de liderança.

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