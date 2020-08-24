Bahia é o destino preferido dos brasileiros para o pós-pandemia

Caraíva, Bahia Crédito: Instagram/reprodução/@caraiva

Salvador e a Bahia são, respectivamente, a cidade e o estado apontados pela maioria dos brasileiros como destinos de viagem no pós-pandemia, segundo pesquisa realizada pelo instituto Qualitest. A pesquisa ouviu, por telefone, 1,6 mil brasileiros de diversas regiões. Dos entrevistados, 26,3% moram no estado de São Paulo, 16,1% no Rio de Janeiro, 14,3% em Minas Gerais, 9,9% na Bahia e 8,1% no Espírito Santo.

Entre aqueles que apontaram a preferência por destinos nacionais, 18,2% desejam visitar a Bahia, 11,7% para São Paulo e 10,6% para o Rio de Janeiro. Entre as cidades, a capital baiana foi a primeira opção para 9,87% dos entrevistados, mais que o dobro da segunda colocada, o Rio de Janeiro (4,62%). Em seguida, aparecem Recife (4,46%) e Fortaleza (3,66%).

CAMPANHA

Emar Batalha lança campanha “Sagrado Amor” Crédito: Divulgação

A designer Emar Batalha segue empenhada com o propósito de transformar suas criações em ações solidárias e gerar consciência social. Além das joias, ela agora assina a campanha “Sagrado Amor” em parceria com a empresária Erika Mares Guia. O lançamento traz uma t-shirt com desenho exclusivo feito por Raissa Saidler. A peça foi elaborada com o nobre intuito de apoiar o Instituto Alimentando o Bem.

Criado pela capixaba no início da pandemia da Covid-19 no país, a ONG tem o objetivo de ajudar a comunidade do Guarujá́, no Litoral Paulista. O lucro da venda das blusas será integralmente revertido para a produção de marmitas e distribuição de cestas básicas para essas famílias carentes. Emar revelou à coluna que a primeira coleção esgotou, mas já chegou reposição.

DE VOLTA ÀS AULAS

O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) comemora: acaba de ser aprovado no Doutorado em Planejamento Regional e Gestão de Cidades da Faculdade Cândido Mendes (RJ) - onde ele já concluiu mestrado sobre o mesmo tema. O curso tem duração de quatro anos e as aulas serão presenciais, sempre aos sábados e a cada 15 dias. “É preciso humildade para aprender sempre para colocar em prática novas e modernas ferramentas de gestão”, comenta o novo aluno.

REFORMA TRIBUTÁRIA

As inscrições estão abertas para o evento de lançamento o novo projeto do Ibef-ES, o CFO Meeting. Trata-se de um segmento exclusivo voltado para diretores financeiros das mais relevantes empresas capixabas. O lançamento será um evento online, gratuito e aberto ao público mediante inscrição, no dia 29 de agosto (sábado), no horário de 9h às 11h. O tema é “Os Impactos da Reforma Tributária no ES e no Brasil pós-pandemia”, com participação de Bernard Appy, Luiz Carlos Hauly, Vanessa Canado e Ana Paula Vescovi, entre outros convidados.

Atuando há mais de 30 anos no Estado, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças é o principal ponto de encontro da comunidade de economia e finanças do estado, realizando uma série de eventos de destaque, como o Equilibrista, Encontro IBEF e Fóruns Temáticos. Este ano, o Instituto dá um novo passo com o lançamento do CFO Meeting, segmento exclusivo para diretores financeiros (CFOs) de empresas de médio e grande porte. O projeto prevê eventos presenciais e exclusivos, grupos de discussão e conteúdos temáticos em LIVEs.

Para lançar o novo projeto, o IBEF escolheu como tema os impactos da Reforma Tributária com os maiores especialistas no assunto do país. “Queremos qualificar o debate de um dos temas mais importantes para o país no pós-pandemia.” explica o presidente do instituto, Alessandro Dadalto.

NOVO E-COMMERCE DE MODA