Instituto Ponte comemora seis anos em prol da educação

Turma família Verzola do Instituto Ponte Crédito: Mônica Zorzanelli

Bartira Almeida, presidente do Instituto Ponte Crédito: Monica Zorzanelli

A fundadora e presidente do Instituto Ponte (IP), Bartira Almeida, está em clima de comemoração. A entidade, que atua como ‘ponte’ para oportunizar uma educação de qualidade para jovens talentos de famílias de baixa renda. está completando seis anos neste mês de agosto, acumulando uma série de importantes conquistas.

Atualmente com 152 alunos bolsistas (todos com 100% de desconto em escolas com excelentes resultados no Enem), o IP atende a alunos em 17 municípios do Estado. Entre os resultados que festeja, neste aniversário, estão a média final que tem sido alcançada pelos seus alunos – 94% deles tiveram média superior às das suas turmas escolares, em 2019 – e o destaque em eventos no Brasil e no exterior – 66% dos alunos tiveram ótimas colocações em olimpíadas escolares e acadêmicas.

“Todos esses bons resultados comprovam que talentos podem ser encontrados em todo lugar, em qualquer classe social. Se esses jovens tiverem condições favoráveis para o seu desenvolvimento, eles serão capazes de transformar sua realidade e de impactar gerações”, afirma Bartira, informando que a entidade vai comemorar a data com patrocinadores, apoiadores e parceiros. “Queremos agradecer o inestimável apoio de todos eles e que tem sido essencial para o IP continuar seus trabalhos”, completa. Por conta da pandemia, a comemoração será feita de forma virtual.

JOIA ARTESANAL NO MERCADO DE LUXO

O empresário Dorion Soares Crédito: Dorion Soares/Divulgação

Em um bate-papo com Dorion Soares, o desginer de joias e especialista em gemas falou sobre consumo no mercado de luxo e valor artesanal em uma peça. “Primeiro precisamos entender que mercado de luxo tem a ver com atemporalidade. O nosso desafio é fazer uma joia atemporal, com uma leitura clássica, porém contemporânea. Isso tudo tem a ver com o trabalho que desenvolvemos com a marca. Criamos peças que carregam um valor artístico e também emocional, baseadas em experiências que estão ligadas a um ideal de vida”, explica.

DESIGN

O designer gráfico Caco Appel assina o design do teaser para o programa semanal de entrevistas do escritor, professor e secretário municipal de cultura, Francisco Grijó. Durante a pandemia Caco tem sido buscado por diversos escritores para editoração de suas histórias, que ele transforma em livros.

FUNDADOR DA WINE INVESTE EM MARCA DE BEBIDAS CAPIXABA

A Splash Bebidas Urbanas vem revolucionando o mercado nacional de bebidas prontas para o consumo, com isso tem atraído o interesse de investidores. Em 2019, pouco menos de 1 ano de empresa, teve investimento da GMT, que é um grupo de empresas que tem investimentos em mineração de ferro, granito, além de concessionárias e agronegócio. Já esse ano, teve a entrada do Rogério Salume, que é fundador e sócio da Wine.com.br, maior e-commerce de vinho do mundo, que tem Abílio Diniz como sócio.

Os valores de investimentos não são informados, mas o valuation já ultrapassa R$ 15 milhões. Ou seja, em pouco menos de 2 anos, o casal Brunna Farizel e Lucas Moreira, que fundaram do zero a Splash e cuidam pessoalmente do dia a dia da marca, construíram um negócio que já é milionário.

BATE-PAPO VIRTUAL