Forbes: Médica do ES está na lista das brasileiras no combate à Covid

Pesquisadora clínica da Fiocruz, a pneumologista capixaba Margareth Dalcolmo está na lista entre as seis mulheres brasileiras na liderança do combate à crise da pandemia, pela Forbes.
Durante a pandemia, a Dra. Margareth, que venceu a Covid, presta assistência a pacientes; participa de pesquisa de doenças do trato respiratório e participa das discussões e protocolos de orientação sobre o coronavírus.
Enquanto pesquisadora Fiocruz, Margareth Dalcolmo tem nas mãos o desafio de analisar estudos e todo o material científico produzido sobre o novo coronavírus, a fim de propor as melhores saídas em tratamento e orientação à população. “Estou na questão assistencial nos protocolos, na análise de toda a literatura, no fornecimento de informações para imprensa médica e leiga”. Em um momento em que a definição sobre o comportamento completo da doença e tratamentos ainda não são totalmente conclusivos, o que impressiona é o grande esforço da classe científica em produzir conhecimento sobre o assunto. “São mais de 40 mil artigos produzidos, nunca houve uma avalanche de informações tão grande quanto temos agora. São estudos que vão de melhores práticas a tratamentos, fármacos, infecção, reinfecção e condutas.”
No combate à pandemia, Margareth apela para um lado pouco pensado da crise: o saneamento básico. Além da necessidade de levar informação, a médica ressalta que metade da população brasileira não tem rede de esgoto tratado e mais de 40 milhões vivem sem água tratada. Tal ponto requer atenção, uma vez que as boas práticas de higiene são primordiais para frear a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus. “A crise pode resultar em uma mudança de olhar humanitário e justiça social. Somos a nona maior economia do mundo.”
EMPRESÁRIA DE SUCESSO
EMPRESAS NA PANDEMIA
A julgar pelo número de novos negócios, previstos e em andamento em todo o país, muitas empresas nacionais e internacionais seguem com seus planos de investimentos, apesar da pandemia.
Um bom termômetro deste fenômeno está nos loteamentos empresariais da VTO. Com áreas ofertadas para implantação de empresas por todo o Brasil (Espírito Santo, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais), a loteadora concentra a construção de grandes e relevantes empreendimentos. Hoje, a VTO soma negócios da ordem de R$ 200 milhões.
“Nos surpreendeu a grande demanda por espaços e a continuidade dos projetos, sem grandes interrupções, apesar de pandemia. Esperávamos o contrário, uma retração no setor, mas o que vemos, hoje, são empresas com perfis e portes diversos seguindo, de forma geral, com seus investimentos e cronogramas. Algumas investem em novos projetos, outras estão se mudando para áreas melhores, porém, a maioria está em processo de reinvestimento e quer áreas para ampliação. Em todos eles, entretanto, há uma constante: a busca por áreas com alto potencial de desenvolvimento econômico, localização e fácil acesso”, explicou Alexandre Schubert, diretor da VTO Polos Empresariais.
Ele afirmou que, no Espírito Santo, por exemplo, nos três loteamentos da VTO, em Cariacica e Linhares e Serra, a comercialização dos espaços chega a 82% e, em todas elas, há empresas com projetos ou construções em andamento. Entre elas está a Fimag (Linhares), o Oba SuperAtacado e o Hospital de Cariacica (Cariacica) e Fortlev (Serra).
Outro bom exemplo está no loteamento VTO de Pernambuco, cuja primeira fase do empreendimento já está 76% comercializada. Por lá se destacam empresas de fabricantes de autopeças, indústria alimentícia, logística e metal mecânica. Duas delas, em operação, somam RS$ 500 milhões investidos e 350 empregos gerados.
“A demanda aumentou e adiantaremos a segunda fase do empreendimento em Pernambuco que estava prevista para o segundo semestre de 2021. Percebemos retomada de produção no segmento automotivo, aumento no setor alimentício e novos modelos de negócios no logístico. Este último deverá passar por reformulação no modelo de negócios e operações o que impactará em necessidades de novas tipologias de galpões adequados a novas formas de armazenagem e distribuição”, comentou.
Atenta à crescente demanda, a VTO deverá lançar, até o primeiro semestre de 2021, um novo loteamento empresarial em Serra.
AGROTURISMO CAPIXABA
As cidades da região de Montanhas no Espírito Santo são os principais expoentes do agroturismo capixaba, onde memória coletiva e história se misturam na construção da identidade territorial. E, no próximo dia 27 de agosto, o Observatório do Patrimônio Gastronômico do Nordeste e Espírito Santo - Opanes, criado pelo Senac, irá realizar uma live que busca trazer um pouco dessa cultura para a nossa casa.
Na ocasião, instrutores do Senac-ES conversarão com Leandro Carnielli, integrante de uma das famílias mais tradicionais do Estado e pioneira no agroturismo da região. O tema da conversa será "Queijo Artesanal no Agroturismo do Espírito Santo".
Durante o bate-papo, o empresário irá mostrar como as famílias começaram a vender história e cultura por meio dos produtos e como isso moldou toda a identidade da atividade econômica nos municípios, que é reconhecida por sua excelência em todo o mundo.
Será ao vivo, na quinta-feira, 27, a partir das 10 horas, no Instagram do Senac-ES.