Maquiador famoso do ES lança novo espaço e serviço vip para noivas

Ricardo Silveira, maquiador Crédito: Instagram/reprodução

Um dos maquiadores mais famosos do Estado, Ricardo Silveira alça novos voos. Acaba de inaugurar novo estúdio na Rua Aleixo Neto, na Praia do Canto, em parceria com o hair stylist Fernando Zucolotto e passa a oferecer o serviço "Ricardo Silveira for all", onde ele poderá atender noivas, sua grande paixão e especialidade em espaços parceiros do Estado ou no endereço onde elas escolherem.

Com cerca de 20 anos de profissão, Ricardo Silveira atuava no Studio Walace Menezes, desde 2010, quando substituiu o também famoso maquiador Alessandro Alcântara. Iniciou sua carreira no espaço de Jacy Ferreira. É professor de maquiagem e já ministrou cursos pelo Brasil, no exterior e em plataformas online.

"Tinha vários projetos na gaveta que não tinha tempo de desenvolver devido ao grande fluxo de trabalho de noivas, aulas e viagens. Com a pandemia, resolvi colocar em prática os meus sonhos", diz Ricardo. "Agora vou poder atender as noivas em grandes salões, em hotéis, fazendas, pousadas e até fora do Estado", completa.

O “Ricardo Silveira for all” estara à disposição nos parceiros M.A.W.T., Spazio Penha Arraz, Mio Spa Urbano, Espaço Canto da Praia, Degradê Studio Hair Design, Nilceia Dias Studio e Beleza e Aleixo Beauty.

ENTREGA IMOBILIÁRIA NA ENSEADA DO SUÁ

O empresário Marcos Murad comemora a entrega da primeira etapa do Highline Square, do Opportunity – Fundo de Investimento Imobiliário. Inspirado na arquitetura de Nova Iorque (EUA), uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, o condomínio fica localizado na Enseada do Suá, em Vitória, e possui 105 metros de altura e 31 andares de edificação. A bela vista da capital capixaba é um dos seus diferenciais. A entrega da Torre Soho, que conta com 85% de suas unidades de comercializadas, está programada para o mês de setembro. Unindo moradia, lazer, negócios e comércio em um mesmo local, o empreendimento é composto por três torres, sendo duas com apartamentos e uma comercial, interligadas por meio de passarelas elevadas.

INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Projetos com tecnologia digital, construção verde, impressão 3D já começam a fazer parte das empresas do segmento imobiliário que acompanham as tendências de mercado. Um exemplo é a Metron Engenharia. O diretor da empresa, Fernando Felz, é umas das lideranças do setor envolvida com o hub de inovação Base 27, que busca conectar os atores do ecossistema da engenharia e da construção civil para desenvolver e debater projetos relacionados ao setor.

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