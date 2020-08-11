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Renata Rasseli

Artista do ES cria escultura para restaurante famoso do Brasil

Ana Paula Castro assina uma escultura para o restaurante Figueira Rubaiyat, em São Paulo, um dos mais icônicos do país

Públicado em 

11 ago 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Ana Paula Castro cria peça para restaurante Figueira Rubaiyat, em São Paulo
Ana Paula Castro cria peça para restaurante Figueira Rubaiyat, em São Paulo Crédito: Divulgação
A artista e designer capixaba  Ana Paula Castro foi convidada para criar uma escultura para o restaurante Figueira Rubaiyat, em São Paulo. Frequentado por artistas e turistas nacionais e internacionais, o restaurante é famoso pela figueira centenária, que dá nome à casa, com uma copa de 46 metros, e pelo cardápio, que segundo a revista Veja SP, tem a melhor carne da cidade.
A peça será disponibilizada em miniaturas e em tamanhos maiores como recordação de quem visita o restaurante. Será vendida na própria casa. Alguns clientes famosos devem ser presenteados com a arte made in ES. "Já tem uma peça na vitrine da casa", adianta Ana Paula. "Estou feliz em poder desenhar um ícone que sempre me chamou a atenção quando visito São Paulo".

Big Beatles faz live nesta terça-feira no canal da OAB TV

Banda Clube Big Beatles
Banda Clube Big Beatles Crédito: Banda Clube Big Beatles
Umas das bandas mais queridas do Espírito Santo, a Clube Big Beatles será atração musical da abertura oficial da Semana da Advocacia 2020 da OAB-ES/ESA. A live será transmitida ao vivo às 18 horas desta terça-feira, após a sessão solene e as conferências do primeiro dia de evento no canal da OAB TV no youtube https://www.youtube.com/oabtves.
A banda se apresentará no palco Matrix Music Hall. A estrutura será montada em ambiente amplo e seguro para os músicos e contará com quatro câmeras com unidades móveis.

Atualização médica via live

Kítia Perciano, oncologista
Kítia Perciano, oncologista Crédito: Divulgação
Sem poderem participar de encontros e congressos presenciais, devido à pandemia, os médicos estão participando de atualizações em lives. O Neon, núcleo especializado em oncologia, inovou e está realizando encontros com especialistas por meio de lives, com direito a jantar servido aos participantes em em suas residências. Nessa terça (10), os especialistas em câncer de pulmão. Dra Kitia Perciano e Dr Wesley Vargas Moura falarão sobre as novidades apresentadas na ASCO, o maior encontro de oncologia mundial.

Movimento pelo direito dos autistas

O neurologista infantil Thiago Gusmão foi aceito na Rede Unificada Nacional e Internacional pelos Direitos dos Autistas (Reunida) e agora integra o Conselho de Profissionais do movimento. Formada por autistas, pais e mães, associações e especialistas, a rede atua para reivindicar políticas públicas para que os autistas do Brasil recebam tratamento gratuito, rápido e de qualidade, e tenham acesso a atendimento multidisciplinar, e inclusão escolar, social e profissional, assim como o respeito da sociedade. Entre os membros da Reunida estão Fátima de Kwant, especialista em Autismo e Desenvolvimento radicada na Holanda; e Berenice Piana, coautora da lei instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista (TEA).

Destaque capixaba

Gerente jurídico de concessões federais do Grupo EcoRodovias, Orlindo Borges, t
Gerente jurídico de concessões federais do Grupo EcoRodovias, Orlindo Borges, t Crédito: Divulgação
Ao lado do diretor Executivo Jurídico da EcoRodovias, Marcelo Lucon, reconhecido como um dos mais admirados executivos jurídicos do país, eleito como uma das principais referências da área, o advogado capixaba e atual gerente jurídico de concessões federais do Grupo EcoRodovias, Orlindo Borges, também foi reconhecido na 13ª edição do anuário Análise Executivos Jurídicos e Financeiros deste ano pelo trabalho desenvolvido ao longo de 2019.
O levantamento apresenta quem são os responsáveis por estes departamentos nas maiores empresas do Brasil. Orlindo iniciou no grupo como coordenador jurídico da Eco101 e, em 2019, passou a atuar como gerente, respondendo também pelas empresas Eco050, Ecoponte, Ecosul e Ecovias do Cerrado. O anuário destaca, ainda, o trabalho da também advogada e gerente jurídica corporativa do Grupo Ecorodovias, Karina Mezawak.

Pesquisa de professor capixaba tem destaque internacional

O professor de Engenharia Química da Faesa, Dr. Gilberto Maia de Brito, acaba de ter sua pesquisa divulgada internacionalmente. O estudo que produz biodiesel com óleo de fritura desde 2012 e, recentemente, chamou a atenção de todo campo científico com a descoberta de uma nova aplicação para o lítio – material presente em baterias e pilhas – como catalisador da reação química para produzir biodiesel, acaba de ser publicada em revista acadêmica internacional, do Instituto Americano de Física.
Os trabalhos não param por aí. Agora, em projeto aprovado pela FAPES, um grupo de pesquisa da Faesa, irá investigar um método padrão para extrair o lítio das pilhas e baterias em parceria com alunos e professores da Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Jacaraípe.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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