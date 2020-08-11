Artista do ES cria escultura para restaurante famoso do Brasil

Ana Paula Castro cria peça para restaurante Figueira Rubaiyat, em São Paulo Crédito: Divulgação

A artista e designer capixaba Ana Paula Castro foi convidada para criar uma escultura para o restaurante Figueira Rubaiyat, em São Paulo. Frequentado por artistas e turistas nacionais e internacionais, o restaurante é famoso pela figueira centenária, que dá nome à casa, com uma copa de 46 metros, e pelo cardápio, que segundo a revista Veja SP, tem a melhor carne da cidade.

A peça será disponibilizada em miniaturas e em tamanhos maiores como recordação de quem visita o restaurante. Será vendida na própria casa. Alguns clientes famosos devem ser presenteados com a arte made in ES. "Já tem uma peça na vitrine da casa", adianta Ana Paula. "Estou feliz em poder desenhar um ícone que sempre me chamou a atenção quando visito São Paulo".

Big Beatles faz live nesta terça-feira no canal da OAB TV

Banda Clube Big Beatles Crédito: Banda Clube Big Beatles

Umas das bandas mais queridas do Espírito Santo, a Clube Big Beatles será atração musical da abertura oficial da Semana da Advocacia 2020 da OAB-ES/ESA. A live será transmitida ao vivo às 18 horas desta terça-feira, após a sessão solene e as conferências do primeiro dia de evento no canal da OAB TV no youtube https://www.youtube.com/oabtves.

A banda se apresentará no palco Matrix Music Hall. A estrutura será montada em ambiente amplo e seguro para os músicos e contará com quatro câmeras com unidades móveis.

Atualização médica via live

Kítia Perciano, oncologista Crédito: Divulgação

Sem poderem participar de encontros e congressos presenciais, devido à pandemia, os médicos estão participando de atualizações em lives. O Neon, núcleo especializado em oncologia, inovou e está realizando encontros com especialistas por meio de lives, com direito a jantar servido aos participantes em em suas residências. Nessa terça (10), os especialistas em câncer de pulmão. Dra Kitia Perciano e Dr Wesley Vargas Moura falarão sobre as novidades apresentadas na ASCO, o maior encontro de oncologia mundial.

Movimento pelo direito dos autistas

O neurologista infantil Thiago Gusmão foi aceito na Rede Unificada Nacional e Internacional pelos Direitos dos Autistas (Reunida) e agora integra o Conselho de Profissionais do movimento. Formada por autistas, pais e mães, associações e especialistas, a rede atua para reivindicar políticas públicas para que os autistas do Brasil recebam tratamento gratuito, rápido e de qualidade, e tenham acesso a atendimento multidisciplinar, e inclusão escolar, social e profissional, assim como o respeito da sociedade. Entre os membros da Reunida estão Fátima de Kwant, especialista em Autismo e Desenvolvimento radicada na Holanda; e Berenice Piana, coautora da lei instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista (TEA).

Destaque capixaba

Gerente jurídico de concessões federais do Grupo EcoRodovias, Orlindo Borges, t Crédito: Divulgação

Ao lado do diretor Executivo Jurídico da EcoRodovias, Marcelo Lucon, reconhecido como um dos mais admirados executivos jurídicos do país, eleito como uma das principais referências da área, o advogado capixaba e atual gerente jurídico de concessões federais do Grupo EcoRodovias, Orlindo Borges, também foi reconhecido na 13ª edição do anuário Análise Executivos Jurídicos e Financeiros deste ano pelo trabalho desenvolvido ao longo de 2019.

O levantamento apresenta quem são os responsáveis por estes departamentos nas maiores empresas do Brasil. Orlindo iniciou no grupo como coordenador jurídico da Eco101 e, em 2019, passou a atuar como gerente, respondendo também pelas empresas Eco050, Ecoponte, Ecosul e Ecovias do Cerrado. O anuário destaca, ainda, o trabalho da também advogada e gerente jurídica corporativa do Grupo Ecorodovias, Karina Mezawak.

Pesquisa de professor capixaba tem destaque internacional

O professor de Engenharia Química da Faesa, Dr. Gilberto Maia de Brito, acaba de ter sua pesquisa divulgada internacionalmente. O estudo que produz biodiesel com óleo de fritura desde 2012 e, recentemente, chamou a atenção de todo campo científico com a descoberta de uma nova aplicação para o lítio – material presente em baterias e pilhas – como catalisador da reação química para produzir biodiesel, acaba de ser publicada em revista acadêmica internacional, do Instituto Americano de Física.