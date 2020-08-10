Cartórios do ES aderem à campanha nacional para proteger idosos

Casos de violência contra idosos aumentaram consideravelmente durante a pandemia do coronavírus. Atenta a isso, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil – Anoreg/BR e o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, lançaram a campanha nacional “Cartório Protege Idosos”, com o objetivo de fiscalizar transações e atos cartorários que envolvam os idosos. O presidente do Sindicato dos Cartórios do Espírito Santo, Márcio Valory , explica que os cartorários estão orientados a prestarem mais atenção quando forem fornecer as seguintes atividades: transferência de bens, antecipação de herança, movimentações indevidas de contas bancárias, venda de imóveis ou mau uso ou ocultação de bens e ativos.

A juíza Patrícia Neves, coordenadora das Varas da Infância e Juventude do TJES, acaba de assumir a coordenação da Associação Brasileira de Magistrados da Infância e Juventude – ABRAMINJ do Espírito Santo. O presidente da ABRAMINJ nacional, José Antonio Daltoe Cezar, explica que a escolha dos coordenadores estaduais foi feita baseada no histórico de serviços prestados à magistratura e à causa da infância e juventude. A juíza Patrícia Neves tem 30 anos de magistratura e 29 atuando em varas de infância e juventude. Ela é idealizadora do Programa Reconstruir o Viver, que teve início em 2016 na 1ª Vara da Infância e da Juventude Vila Velha, onde atua, que implementou técnicas de Justiça Restaurativa em âmbito judicial, inicialmente em Viva Velha, se estendendo ao Espírito Santo. Em março de 2019 foi homenageada com a Lei Juíza Patrícia Neves (lei municipal 6.132/19), criada pelo vereador Professor Heliosandro Mattos (PR), para instituir o uso de técnicas de Justiça Restaurativa na mediação de conflitos em todas as escolas do município. A magistrada também já foi agraciada com a outorga da Medalha Zilda Arns de Boas Práticas para a Primeira Infância, por seu trabalho no atendimento a crianças e adolescentes e em favor da vida. Segundo a coordenadora estadual " é um imenso prazer representar uma associação de magistrados iniciada em 1968 e sempre voltada para o aprimoramento na jurisdição da infância e da juventude e para a luta pelo garantimento e contra a violação de direitos de crianças e adolescentes”.