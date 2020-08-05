"Máscara só em transporte público", diz capixaba que mora na Suíça

Telma Galfetti, capixaba que mora na Suíça Crédito: Instagram

A capixaba Telma Galfetti, que mora na Suíça, com o marido Marco Galfetti e os filhos André e Laura, acompanha a pandemia no Brasil pelos telejornais e internet e conta que a situação por lá está sob controle. "Fico muito preocupada com todos, já perdi alguns conhecidos e isto me apavora um pouco. Tinha planejado ir ao Brasil em junho e setembro , mas cancelei tudo e talvez irei em dezembro, não aguento mais tanta saudade".

Segundo Telma, está tudo funcionando normalmente na Suíça, com exceção dos grandes eventos, como festivais de música, torneios de futebol e grandes feiras.

"Só usamos máscaras nos meios de transporte e talvez no futuro teremos que usar nos supermercados e lojas ." Telma Galfetti - Capixaba que mora na Suíça

Depois do fim do lockdown, o número de infectados aumentou por lá, mas estão fazendo mais testes também. "A média atual de infectados por dia está em torno de 150 a 200 pessoas. Aumentou muito em relação a maio que estava em torno de 12 pessoas , mas a mortalidade em Luzern, onde moro, atualmente é zero".

O maior impacto da pandemia, segundo ela, foi no setor do turismo.

"Eu trabalho num hotel 5 estrelas chamado Schweizerhof Hotel Luzern e temos 101 apartamentos. O turismo caiu perto de 60% na Suíça. Estamos vivendo somente do turismo interno, as pessoas estão receosas de voarem, assim as estradas estão cheias de carro. Os asiáticos e os americanos eram os nossos principais clientes e atualmente eles não estão viajando. Por isso, a Suíça sentiu muito. Imagine as lojas de relógios, os hotéis da região de montanhas sem estes clientes! Mesmo o governo ajudando com 80% na folha de pagamento dos funcionários das empresas que sofreram mais o impactos com a rede hoteleira, isto não está sendo suficiente. Infelizmente, alguns estabelecimentos estão fechando as portas ." Telma Galfetti - Capixaba que mora na Suíça