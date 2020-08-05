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Renata Rasseli

"Máscara só em transporte público", diz capixaba que mora na Suíça

Telma Galfetti diz que a pandemia do coronavírus está controlada no país, mas o turismo continua em queda. Americanos e asiáticos são os maiores visitantes da Suíça, mas não estão viajando

Públicado em 

05 ago 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Telma Galfetti, capixaba que mora na Suíça
Telma Galfetti, capixaba que mora na Suíça Crédito: Instagram
A capixaba Telma Galfetti, que mora na Suíça, com o marido Marco Galfetti e os filhos André e Laura, acompanha a pandemia no Brasil pelos telejornais e internet e conta que a situação por lá está sob controle. "Fico muito preocupada com todos, já perdi alguns conhecidos e isto me apavora um pouco. Tinha planejado ir ao Brasil em junho e setembro , mas cancelei tudo e talvez irei em dezembro, não aguento mais tanta saudade".
Segundo Telma, está tudo funcionando normalmente na Suíça, com exceção dos grandes eventos, como festivais de música, torneios de futebol e  grandes feiras. 
"Só usamos máscaras nos meios de transporte e talvez no futuro teremos que usar nos supermercados e lojas ."
Telma Galfetti - Capixaba que mora na Suíça
Depois do fim do lockdown, o número de infectados aumentou por lá, mas estão fazendo mais testes também. "A média atual de infectados por dia está em torno de 150 a 200 pessoas. Aumentou muito em relação a maio que estava em torno de 12 pessoas , mas a mortalidade em Luzern, onde moro,  atualmente é zero".
O maior impacto da pandemia, segundo ela, foi no setor do turismo. 
"Eu trabalho num hotel 5 estrelas chamado Schweizerhof Hotel Luzern e temos 101 apartamentos. O turismo caiu perto de 60% na Suíça. Estamos vivendo somente do turismo interno, as pessoas estão receosas de voarem, assim as estradas estão cheias de carro. Os asiáticos e os americanos eram os nossos principais clientes e atualmente eles não estão viajando. Por isso, a Suíça sentiu muito. Imagine as lojas de relógios,  os hotéis da região de montanhas sem estes clientes! Mesmo o governo ajudando com 80% na folha de pagamento dos funcionários das empresas que sofreram mais o impactos com a rede hoteleira, isto não está sendo suficiente. Infelizmente, alguns estabelecimentos estão fechando as portas ."
Telma Galfetti - Capixaba que mora na Suíça
Ao lado do marido Marco Galfetti, Telma já comandou a Pousada Aba Ubu, em Anchieta, e o famoso restaurante Grotto, em Vitória. "Sinto muita saudade das minhas irmãs e da minha família. Espero no final do ano rever todos. Que esta pandemia passe logo", diz Telma. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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