Pesquisadores do ES são padrinhos de campanha pela cura do câncer

José Roberto e Olivia Podestá Crédito: Cacá Lima

A nutricionista oncológica Olívia Podestá e o cirurgião de Cabeça e Pescoço, Dr. José Roberto Podestá são padrinhos capixabas do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, que realiza pesquisas científicas para combater este tipo de tumor. O grupo está realizando uma campanha importante de financiamento coletivo para pesquisas da cura do câncer.

Segundo Olívia, o Brasil precisa construir uma cultura de apoio à pesquisa científica, já que a ajuda do Governo não é suficiente para realização de descobertas e curas importantes para a saúde.

O GBCP é um grupo composto por profissionais de saúde que cuidam de câncer de cabeça e pescoço no Brasil. Sua missão é cuidar de todo o ciclo de cuidado do câncer de cabeça e pescoço. Para isso, trabalha em quatro frentes: Pesquisa clínica; Educação continuada para profissionais de saúde; Suporte a cuidadores/familiares e pacientes com câncer de cabeça e pescoço e Conscientização da comunidade sobre fatores de risco e diagnóstico precoce.