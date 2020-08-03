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Renata Rasseli

Pesquisadores do ES são padrinhos de campanha pela cura do câncer

A nutricionista Olívia Podestá e o cirurgião José Roberto Podestá fazem parte do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça, que realiza campanha importante de financiamento coletivo para pesquisas da cura do câncer

Públicado em 

03 ago 2020 às 11:02
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

15º Jantar Beneficente da Afecc: José Roberto e Olivia Podestá
José Roberto e Olivia Podestá Crédito: Cacá Lima
A nutricionista oncológica Olívia Podestá e o cirurgião de Cabeça e Pescoço, Dr. José Roberto Podestá são padrinhos capixabas do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, que realiza pesquisas científicas para combater este tipo de tumor. O grupo está realizando uma campanha importante de financiamento coletivo para pesquisas da cura do câncer. 
Segundo Olívia, o Brasil precisa construir uma cultura de apoio à pesquisa científica, já que a ajuda do Governo não é suficiente para realização de descobertas e curas importantes para a saúde. 
O GBCP é um grupo composto por profissionais de saúde que cuidam de câncer de cabeça e pescoço no Brasil. Sua missão é cuidar de todo o ciclo de cuidado do câncer de cabeça e pescoço.  Para isso, trabalha em quatro frentes: Pesquisa clínica; Educação continuada para profissionais de saúde; Suporte a cuidadores/familiares e pacientes com câncer de cabeça e pescoço e  Conscientização da comunidade sobre fatores de risco e diagnóstico precoce.
As informações sobre a campanha e como doar estão neste  link.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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