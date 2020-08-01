Dia dos Pais: filhos posam para fotos ao lados dos homenageados

Dia dos Pais 2020: Jonas Giacomin Jr. e as filhas Gabriel, Fernanda e Rafaela Crédito: Mônica Zorzanelli

Pai de primeira viagem, pai de menino, pai de menina, pai de dois, pai de três... não importa. O mês de agosto é dos papais, que, já faz tempo deixaram o papel de coadjuvantes e dividem o papel de cuidar dos filhos, ao lado das mamães, compartilhando tarefas e momentos especiais.

Rimaldo de Sá e a filha Malu Crédito: Mônica Zorzanelli

O publicitário Rimaldo de Sá, 40, pai de Malu, de 3 meses, é recém-chegado ao time dos papais. Leo Guarçoni também está no time de papais de primeira viagem e não desgruda da pequena Valentina.

unior Oliveira e os filhos Antonio Bento Gama e João Francisco Gama de Oliveira Crédito: Mônica Zorzanelli

Já o dentista Jonas Giacomin Jr. dribla o abraço de três garotas: Fernanda, Rafaela e Gabriela. O médico Laurentino Biccas também é o craque do time composto por Isadora, Rafael e Helena. Esses e outros papais queridos da coluna fazem parte do ensaio de Mônica Zorzanelli, em homenagem à data, que será celebrada no próximo domingo, 9 de de agosto.

Laurentino Biccas Neto e os filhos Rafael, Helena e Isadora Crédito: Mônica Zorzanelli

No Brasil, o Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo do mês de agosto. A data escolhida foi o dia de São Joaquim, pai da Virgem Maria, sendo festejada pela primeira vez no dia 16 de agosto de 1953.

Helinho Gualberto, a enteada Valentina Viana e os filhos Alice Gualberto e Lucas Gualberto Crédito: Mônica Zorzanelli