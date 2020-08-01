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Renata Rasseli

Dia dos Pais: filhos posam para fotos ao lados dos homenageados

Em homenagem à data, a coluna RR publica um ensaio fotográfico de Mônica Zorzanelli

Públicado em 

01 ago 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Dia dos Pais 2020
Dia dos Pais 2020: Jonas Giacomin Jr. e as filhas Gabriel, Fernanda e Rafaela Crédito: Mônica Zorzanelli
Pai de primeira viagem, pai de menino, pai de menina, pai de dois, pai de três... não importa. O mês de agosto é dos papais, que, já faz tempo deixaram o papel de coadjuvantes e dividem o papel de cuidar dos filhos, ao lado das mamães, compartilhando tarefas e momentos especiais.
Dia dos Pais 2020
Rimaldo de Sá e a filha Malu Crédito: Mônica Zorzanelli
O publicitário Rimaldo de  Sá, 40, pai de Malu, de 3 meses, é recém-chegado ao time dos papais. Leo Guarçoni também está no time de papais de primeira viagem e não desgruda da pequena Valentina.
Dia dos Pais 2020
unior Oliveira e os filhos Antonio Bento Gama e João Francisco Gama de Oliveira Crédito: Mônica Zorzanelli
Já o dentista Jonas Giacomin Jr. dribla o abraço de três garotas: Fernanda, Rafaela e Gabriela. O médico Laurentino Biccas também é o craque do time composto por Isadora, Rafael e Helena. Esses e outros papais queridos da coluna fazem parte do ensaio de Mônica Zorzanelli, em homenagem à data, que será celebrada no próximo domingo, 9 de de agosto.
Dia dos Pais 2020
Laurentino Biccas Neto e os filhos Rafael, Helena e Isadora Crédito: Mônica Zorzanelli
No Brasil, o Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo do mês de agosto. A data escolhida foi o dia de São Joaquim, pai da Virgem Maria, sendo festejada pela primeira vez no dia 16 de agosto de 1953.
Dia dos Pais 2020
Helinho Gualberto, a enteada Valentina Viana e os filhos Alice Gualberto e Lucas Gualberto Crédito: Mônica Zorzanelli

Dia dos Pais 2020

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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