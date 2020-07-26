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Renata Rasseli

Fotos: capixabas celebram o Dia dos Avós em meio à pandemia

A data, celebrada neste domingo (26 de julho)  foi escolhida em razão da comemoração do dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo

Públicado em 

26 jul 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Jorge e Penha Lima Correa com os netos João Paulo, Mariana, João, Felipe e Bruna
Jorge e Penha Lima Correa com os netos João Paulo, Mariana, João, Felipe e Bruna Crédito: Divulgação
No Brasil e em Portugal, o dia 26 de julho é a data escolhida para homenagear pessoas muito especiais: é o Dia dos Avós.  Essa data comemorativa tem origens religiosas. O dia 26 de julho é Dia de Sant’Ana e de São Joaquim. Na tradição católica eles são os pais de Maria, e, portanto, os avós de Jesus. Por isso que essa é a data escolhida para celebrar todos os avôs e avós.
Devido à pandemia do coronavírus, a comemoração poderá ser um pouco diferente para aqueles que não puderem aglomerar na casa dos avós. Mas RR não deixou a data passar em branco e publica uma galeria de vovôs e vovós queridas da coluna com seus netinhos. Confira!

DIA DOS AVÓS

VOVÓ

Sylvia Lis e o neto Guilherme
Sylvia Lis e o neto Guilherme Crédito: Divulgação
"Escolhi essa foto com Guilherme (14 anos) no studio dele onde ele edita meus videos. Além de Guilherme tenho Pedro (20 anos) e Izabel (19 anos) que moram há 15 anos na Espanha e matam de saudade."
Sylvia Lis - Chef 

VOVÔS

Helvia e Marcos Abaurre com os netos Tomás, Lucas, Malu, Maitê e Pedro
Helvia e Marcos Abaurre com os netos Tomás, Lucas, Davi, Malu, Maitê e Pedro Crédito: Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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