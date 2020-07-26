Fotos: capixabas celebram o Dia dos Avós em meio à pandemia

No Brasil e em Portugal, o dia 26 de julho é a data escolhida para homenagear pessoas muito especiais: é o Dia dos Avós. Essa data comemorativa tem origens religiosas. O dia 26 de julho é Dia de Sant’Ana e de São Joaquim. Na tradição católica eles são os pais de Maria, e, portanto, os avós de Jesus. Por isso que essa é a data escolhida para celebrar todos os avôs e avós.
Devido à pandemia do coronavírus, a comemoração poderá ser um pouco diferente para aqueles que não puderem aglomerar na casa dos avós. Mas RR não deixou a data passar em branco e publica uma galeria de vovôs e vovós queridas da coluna com seus netinhos. Confira!
DIA DOS AVÓS
VOVÓ
"Escolhi essa foto com Guilherme (14 anos) no studio dele onde ele edita meus videos. Além de Guilherme tenho Pedro (20 anos) e Izabel (19 anos) que moram há 15 anos na Espanha e matam de saudade."