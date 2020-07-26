Fotos: capixabas celebram o Dia dos Avós em meio à pandemia

No Brasil e em Portugal, o dia 26 de julho é a data escolhida para homenagear pessoas muito especiais: é o Dia dos Avós. Essa data comemorativa tem origens religiosas. O dia 26 de julho é Dia de Sant’Ana e de São Joaquim. Na tradição católica eles são os pais de Maria, e, portanto, os avós de Jesus. Por isso que essa é a data escolhida para celebrar todos os avôs e avós.