Frângula: para que serve, benefícios e como fazer o chá da planta

A frângula é uma planta medicinal tradicional usada para auxiliar o funcionamento do intestino Crédito: Imagem: alexmak7 | Shutterstock

Utilizada há séculos na fitoterapia, a frângula ( Frangula alnus , antigo Rhamnus frangula ) ou espinheiro-de-amieiro, é um arbusto da família Rhamnaceae, originário da Europa, Ásia e norte da África. Na medicina natural, a casca seca de seus ramos e do caule é a parte mais utilizada por suas propriedades terapêuticas. A planta é conhecida principalmente pela ação laxativa, atuando no estímulo dos movimentos intestinais e favorecendo o alívio da constipação ocasional.

Benefícios da frângula para a saúde

Segundo a monografia “ WHO Monographs on Selected Medicinal Plants – Volume 2 ”, publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os derivados antraquinônicos (compostos orgânicos policíclicos amplamente utilizados como laxantes naturais) da frângula são metabolizados pelas bactérias intestinais e transformados em substâncias ativas no cólon, onde estimulam o intestino. Esse efeito costuma acontecer entre 6 e 8 horas após o consumo.

Conforme o “Community Herbal Monograph on Rhamnus frangula L., Cortex” , da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e do Comitê de Medicamentos à Base de Plantas (HMPC), os compostos ativos da planta também aumentam os movimentos peristálticos do intestino grosso, facilitando o trânsito intestinal e a evacuação.

Como fazer o chá de frângula

Ingredientes

1 colher de chá de casca seca de frângula

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Depois, adicione a casca seca da planta, desligue o fogo e tampe a panela. Deixe em infusão por aproximadamente 10 minutos. Coe e consuma. Como o efeito demora algumas horas para aparecer, recomenda-se tomar o chá à noite.

Apesar dos benefícios, a frângula exige uso responsável e cuidadoso, já que o consumo inadequado ou prolongado pode causar efeitos adversos Crédito: Imagem: anitasstudio | Shutterstock

Como consumir com segurança?

Segundo o relatório da Agência Europeia de Medicamentos, a frângula deve ser utilizada apenas por curto período, geralmente de uma a duas semanas. O uso prolongado pode causar dependência intestinal e piorar a constipação . Além disso, é recomendada para adultos e adolescentes a partir de 12 anos.

Outro ponto importante é que a casca precisa passar por secagem e maturação antes do consumo, pois, quando fresca, pode provocar irritação gastrointestinal intensa e vômitos. Esse processo reduz compostos potencialmente irritantes e estabiliza seus princípios ativos.

Vale ressaltar que, mesmo sendo natural, a frângula pode provocar efeitos adversos, especialmente em pessoas sensíveis ou em casos de uso excessivo. Os principais são:

Cólicas;

Espasmos gastrointestinais;

Diarreia;

Dor abdominal;

Desidratação;

Perda de potássio.

Contraindicações da frângula

Conforme a Agência Europeia de Medicamentos, a frângula não é indicada para todos os públicos porque sua ação laxativa estimulante pode agravar algumas condições ou trazer riscos específicos. O órgão alerta que a planta é contraindicada em casos de:

Obstrução intestinal;

Doenças inflamatórias intestinais (como colite ou doença de Crohn);

Dor abdominal de origem desconhecida;

Desidratação grave.