Fotos: Chegou o dia de celebrar o Dia dos Namorados!

Rosana Guasti e Serjão Magalhães acabaram de celebrar 25 anos de casamento. Ariane Oliveira e Rico Garcia ganharam um presente recentemente, o Ricardinho, para encher a família ainda mais de amor. Stella Miranda e Zeller Bernardino vão celebrar o primeiro Dia dos Namorados com alianças de casados. Cada casal guarda sua história única de amor. Mas, neste ano, todos eles vão comemorar a data mais romântico do ano de uma forma diferente. Devido à pandemia do coronavírus, a tradicional celebração não será em festas badaladas, nem em restaurantes lotados. Todos eles vão celebrar em casa. Mas nem por isso a festa será romântica, né? Feliz Dia dos Namorados!