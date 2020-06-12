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Renata Rasseli

Fotos: Chegou o dia de celebrar o Dia dos Namorados!

Para marcar a data, que neste ano será celebrada em meio à pandemia do coronavírus, preparamos uma galeria de fotos de casais apaixonados

Públicado em 

12 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Dia dos Namorados 2020
Serjão Magalhães e Rosana Guasti Crédito: Mônica Zorzanelli
Rosana Guasti e Serjão Magalhães acabaram de celebrar 25 anos de casamento. Ariane Oliveira e Rico Garcia ganharam um presente recentemente, o Ricardinho, para encher a família ainda mais de amor. Stella Miranda e Zeller Bernardino vão celebrar o primeiro Dia dos Namorados com alianças de casados. Cada casal guarda sua história única de amor. Mas, neste ano, todos eles vão comemorar a data mais romântico do ano de uma forma diferente. Devido à pandemia do coronavírus, a tradicional celebração não será em festas badaladas, nem em restaurantes lotados. Todos eles vão celebrar em casa. Mas nem por isso a festa será romântica, né? Feliz Dia dos Namorados!

É O AMOR!

Dia dos Namorados 2020
André e Giovanna Rosa Crédito: Mônica Zorzanelli
Dia dos Namorados 2020
Erika Racanelli e Marcus Vinicius Rego Crédito: Mônica Zorzanelli
Dia dos Namorados 2020
Rico Garcia, Ricardinho e Ariane Oliveira Crédito: Mônica Zorzanelli
Dia dos Namorados 2020
Stella Miranda e Zeller Bernardino Crédito: Mônica Zorzanelli
Iêda e Diogo Lobato
Iêda e Diogo Lobato Crédito: Dina Carvalho

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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