Lulu Santos apresenta live de Dia dos Namorados no Copacabana Palace

Lulu Santos apresenta Live do Dia dos Namorados no Copacana Palace Crédito: Divulgação

Os fãs de Lulu Santos terão uma programação especial para celebrar o Dia Dos Namorados. O cantor apresentará uma live no dia 12 de junho, no Belmond Copacabana Palace , icônico hotel do Rio de Janeiro, famoso por hospedar estrelas da música, televisão e cinema de todo o mundo. O hotel está fechado desde o dia 10 de abril devido à pandemia do novo coronavírus.

Gabriel O Pensador e do Quarteto de Cordas e Sopros da Orquestra Sinfônica da Petrobrás. A apresentação vai ser transmitida pelo canal do cantor no YouTube e terá repertório exclusivo criado para a ocasião com destaque para as canções românticas que marcaram a história de muitos casais. A live contará ainda com participações do cantore do

O show vai arrecadar doações para a instituição Solar Meninos de Luz, que promove assistência às famílias das comunidades do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, todas no Rio.

MÊS DOS NAMORADOS

Kessy Borges e Michiel Bassul Crédito: Hugo Boniolo/Divulgação

A tatuadora Kessy Borges e o marido, Michiel Bassul, estrelam um ensaio de moda super moderno do Dia dos Namorados das Óticas Paris. O conceito da campanha da rede de ópticas é o “Enamore-se”, tratando do amor próprio e do amor ao próximo . “Achei a ideia ótima. Tive a oportunidade de celebrar o amor e de espalhar o amor. E estamos precisando muito disso tudo, independentemente da quarentena e da distância”, conta Kessy, que acabou de ser mãe da Martina e é apaixonada por óculos.

TRATAMENTO DE CÂNCER NA PANDEMIA