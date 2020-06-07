Lulu Santos apresenta live de Dia dos Namorados no Copacabana Palace

Os fãs de Lulu Santos terão uma programação especial para celebrar o Dia Dos Namorados. O cantor apresentará uma live no dia 12 de junho, no Belmond Copacabana Palace, icônico hotel do Rio de Janeiro, famoso por hospedar estrelas da música, televisão e cinema de todo o mundo. O hotel está fechado desde o dia 10 de abril devido à pandemia do novo coronavírus.
A apresentação vai ser transmitida pelo canal do cantor no YouTube e terá repertório exclusivo criado para a ocasião com destaque para as canções românticas que marcaram a história de muitos casais. A live contará ainda com participações do cantor Gabriel O Pensador e do Quarteto de Cordas e Sopros da Orquestra Sinfônica da Petrobrás.
O show vai arrecadar doações para a instituição Solar Meninos de Luz, que promove assistência às famílias das comunidades do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, todas no Rio.
MÊS DOS NAMORADOS
A tatuadora Kessy Borges e o marido, Michiel Bassul, estrelam um ensaio de moda super moderno do Dia dos Namorados das Óticas Paris. O conceito da campanha da rede de ópticas é o “Enamore-se”, tratando do amor próprio e do amor ao próximo . “Achei a ideia ótima. Tive a oportunidade de celebrar o amor e de espalhar o amor. E estamos precisando muito disso tudo, independentemente da quarentena e da distância”, conta Kessy, que acabou de ser mãe da Martina e é apaixonada por óculos.
TRATAMENTO DE CÂNCER NA PANDEMIA
Em tempos de pandemia tem sido muito comum que pacientes com doenças crônicas abandonem o tratamento do câncer por medo de contágio com a Covid-19. De acordo com a oncologista do Núcleo Especializado em Oncologia (Neon) Kitia Perciano, há a possibilidade de que o sistema de saúde fique sobrecarregado durante pelo menos um ano após o fim da pandemia, principalmente com pacientes oncológicos. “Consultas e exames preventivos devem continuar, assim como o acompanhamento de doenças estáveis. O paciente pode conversar com o médico se é possível fazer consultas mais simples de forma on-line”, afirmou Kitia.