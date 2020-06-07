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Renata Rasseli

Lulu Santos apresenta live de Dia dos Namorados no Copacabana Palace

A apresentação vai ser transmitida pelo canal do cantor no YouTube, no dia 12 de junho,  e terá repertório com canções românticas que marcaram a história de muitos casais

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 05:00

Públicado em 

07 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Lulu Santos apresenta Live do Dia dos Namorados no Copacana Palace
Lulu Santos apresenta Live do Dia dos Namorados no Copacana Palace Crédito: Divulgação
Os fãs de Lulu Santos terão uma programação especial para celebrar o Dia Dos Namorados. O cantor apresentará uma live no dia 12 de junho,  no Belmond Copacabana Palace, icônico hotel do Rio de Janeiro, famoso por hospedar estrelas da música, televisão e cinema de todo o mundo.  O hotel está fechado desde o dia 10 de abril devido à pandemia do novo coronavírus.
A apresentação vai ser transmitida pelo canal do cantor no YouTube e terá repertório exclusivo criado para a ocasião com destaque para as canções românticas que marcaram a história de muitos casais. A live contará ainda com  participações do cantor Gabriel O Pensador e do Quarteto de Cordas e Sopros da Orquestra Sinfônica da Petrobrás. 
O show vai arrecadar doações para a instituição Solar Meninos de Luz, que promove assistência às famílias das comunidades do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, todas no Rio.

MÊS DOS NAMORADOS

Kessy Borges e Michel
Kessy Borges e Michiel Bassul Crédito: Hugo Boniolo/Divulgação
A tatuadora Kessy Borges e o marido, Michiel Bassul, estrelam um ensaio de moda super moderno do Dia dos Namorados das Óticas Paris. O conceito da campanha da rede de ópticas é o “Enamore-se”, tratando do amor próprio e do amor ao próximo . “Achei a ideia ótima. Tive a oportunidade de celebrar o amor e de espalhar o amor. E estamos precisando muito disso tudo, independentemente da quarentena e da distância”, conta Kessy, que acabou de ser mãe da Martina e é apaixonada por óculos.

TRATAMENTO DE CÂNCER NA PANDEMIA

Em tempos de pandemia tem sido muito comum que pacientes com doenças crônicas abandonem o tratamento do câncer por medo de contágio com a Covid-19. De acordo com a oncologista do Núcleo Especializado em Oncologia (Neon) Kitia Perciano, há a possibilidade de que o sistema de saúde fique sobrecarregado durante pelo menos um ano após o fim da pandemia, principalmente com pacientes oncológicos. “Consultas e exames preventivos devem continuar, assim como o acompanhamento de doenças estáveis. O paciente pode conversar com o médico se é possível fazer consultas mais simples de forma on-line”, afirmou Kitia. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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