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INSPIRADO

Lulu Santos lança novo álbum baseado no seu casamento

Cantor afirma que músicas inspiradas no marido são as melhores que fez nos últimos anos

Publicado em 

23 mai 2019 às 19:12

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 19:12

11/04/2019 - O cantor Lulu Santos e o noivo Clebson Teixeira Crédito: Instagram/@clebson.teixeira
Lulu Santos, 66, anunciou em seu perfil no Instagram que nesta sexta-feira (24) lançará o álbum "Pra Sempre", baseado no romance e casamento com o modelo e analista de sistemas Clebson Teixeira, 26. O cantor e jurado do programa The Voice Brasil, da Globo, afirmou que assumir publicamente a relação foi seu ato mais político.
"Ter exposto minha orientação afetiva/sexual nos dias de hoje talvez tenha sido o ato mais político de minha vida e também obra", escreveu.
> 'Pra sempre', diz Lulu Santos ao completar 1 ano com Clebson Teixeira
Lulu disse que o novo trabalho é cheio de emoção e contará o passo a passo da relação com o marido, "as estações da paixão". "Provavelmente são as melhores e mais emocionantes canções que fiz nos últimos anos porque motivo e assunto não me faltaram".
> Ex-marido de Lulu Santos se casa com bancária
O casal oficializou a união em abril com a assinatura de um termo de união estável.  Lulu Santos revelou seu namoro com Clebson em julho do ano passado, também por um post nas redes sociais. Depois disso, os dois trocaram diversas declarações, inclusive no programa The Voice Brasil.

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