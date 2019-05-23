Lulu Santos lança novo álbum baseado no seu casamento

11/04/2019 - O cantor Lulu Santos e o noivo Clebson Teixeira Crédito: Instagram/@clebson.teixeira

Lulu Santos, 66, anunciou em seu perfil no Instagram que nesta sexta-feira (24) lançará o álbum "Pra Sempre", baseado no romance e The Voice Brasil, da Globo, afirmou que assumir publicamente a relação foi seu ato mais político. , 66, anunciou em seu perfil no Instagram que nesta sexta-feira (24) lançará o álbum, baseado no romance e casamento com o modelo e analista de sistemas Clebson Teixeira , 26. O cantor e jurado do programa, da Globo, afirmou que assumir publicamente a relação foi seu ato mais político.

"Ter exposto minha orientação afetiva/sexual nos dias de hoje talvez tenha sido o ato mais político de minha vida e também obra", escreveu.

Lulu disse que o novo trabalho é cheio de emoção e contará o passo a passo da relação com o marido, "as estações da paixão". "Provavelmente são as melhores e mais emocionantes canções que fiz nos últimos anos porque motivo e assunto não me faltaram".