Lulu Santos lança novo álbum baseado no seu casamento

Lulu Santos, 66, anunciou em seu perfil no Instagram que nesta sexta-feira (24) lançará o álbum "Pra Sempre", baseado no romance e casamento com o modelo e analista de sistemas Clebson Teixeira, 26. O cantor e jurado do programa The Voice Brasil, da Globo, afirmou que assumir publicamente a relação foi seu ato mais político.
"Ter exposto minha orientação afetiva/sexual nos dias de hoje talvez tenha sido o ato mais político de minha vida e também obra", escreveu.
Lulu disse que o novo trabalho é cheio de emoção e contará o passo a passo da relação com o marido, "as estações da paixão". "Provavelmente são as melhores e mais emocionantes canções que fiz nos últimos anos porque motivo e assunto não me faltaram".
O casal oficializou a união em abril com a assinatura de um termo de união estável. Lulu Santos revelou seu namoro com Clebson em julho do ano passado, também por um post nas redes sociais. Depois disso, os dois trocaram diversas declarações, inclusive no programa The Voice Brasil.