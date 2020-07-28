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Renata Rasseli

Empresa do ES está entre 20 maiores escritórios de investimento do país

A Valor Investimentos é a única empresa do Espírito Santo incluída entre as 20 maiores do Brazil Advisor Awards 2020

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 05:00

Públicado em 

28 jul 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Paulo Henrique Corrêa, da Valor Investimentos
Paulo Henrique Corrêa, da Valor Investimentos Crédito: divulgação
Paulo Henrique Corrêa comemora o bom momento da nossa Valor Investimentos, a única empresa do Espírito Santo incluída entre as 20 maiores do Brazil Advisor Awards 2020. A premiação é considerada a mais importante entre os escritórios de investimentos no país. Desde a criação do prêmio, há mais de 10 anos, a Valor nunca ficou de fora do chamado G20 e este ano ficou entre os 10 primeiros colocados.
Além do G20, que é a premiação mais importante e considera as maiores e melhores operações da XP Investimentos no país, a Valor foi premiada como destaque na Universidade XP e o assessor Nicholas Câmara, da Valor de Brasília, recebeu o prêmio Engajamento no Ecossistema do Assessor.
O Brazil Advisor Awards costuma ser um evento de gala na última noite da Expert XP. Esse ano foi totalmente digital, assim como a Expert XP. 

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Neila Neiva e Cristiany Marim
A aniversariante Neila Neiva e Cristiany Marim: celebrando 60 em casa!  Crédito: Cloves Louzada

INAUGURAÇÃO

Getúlio e Ana Luiza Azevedo abriram a décima primeira loja das Óticas Paris. O espaço novo fica no segundo piso do Shopping Vitória e traz como novidade a exclusividade da marca Tods, além dos últimos lançamentos Tom Ford, Dolce e Gabbana e Ray-Ban.

FINAL DE SEMANA

Priscilla Passamani, Talita de Pinho, Eduarda Buaiz, Emily e Kamilla Benjamin
Priscilla Passamani, Talita de Pinho, Eduarda Buaiz, Emily Ferraz e Kamilla Benjamin: curtindo dias de folga em pousada de charme em Itaúnas Crédito: Divulgação

APRENDIZADO REMOTO

Adaptar-se aos novos tempos e seguir proporcionando educação profissionalizante de qualidade aos capixabas é missão do Senac-ES nesta pandemia. Para isso, lançou cinco novos cursos com aulas remotas, ao vivo, de forma a criar um conteúdo tão rico quanto em suas atividades presenciais. "É o novo que movimenta o mundo, mesmo quando precisamos ficar isolados. É desafiador, mas também é oportunidade. De se desenvolver, se reinventar, de aprender", conta Ellen Scopel Cometti, Gerente do Centro de Educação Profissional do Senac Vitória.

AMIGOS

Antônio Benjamin e Bruno de Pinho
Antônio Benjamin e Bruno de Pinho: em final de semana, em Itaúnas Crédito: divulgação

Médica capixaba faz 1ª cirurgia robótica para tratar endometriose no ES

A endometriose, doença que atinge uma entre 10 mulheres em idade reprodutiva e causa entre 50% a 70% das infertilidades, já pode ser tratada por meio de cirurgia robótica no Espírito Santo. No último sábado (25/07), a ginecologista e especialista em endometriose, Karin Rossi, médica do Hospital Santa Rita e presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do ES, realizou a primeira cirurgia robótica para tratar endometriose no estado. A paciente é uma mulher com 42 anos de idade, havia feito cirurgias prévias convencionais laparoscópicas e fertilizações in vitro, mas ainda não conseguiu realizar o sonho de engravidar. O procedimento foi realizado no centro robótico do Hospital Santa Rita. A escolha da robótica, informa Karin Rossi, foi devido a alta precisão cirúrgica. “Por meio do robô Da Vinci Xi temos uma melhor visualização do campo operatório (visão tridimensional), maior evidência das lesões que precisam ser retiradas, além de incisões menores, menos perda de sangue, recuperação pós-operatória mais rápida e alta hospitalar em menor tempo.” A paciente já teve alta e se recupera bem. AULA – Antes da cirurgia, o ginecologista e especialista em cirurgia robótica Marco Aurélio Pinho, do Instituto D'Or do Rio de Janeiro, que participou da cirurgia, proferiu a aula “Atualização de Robótica em Ginecologia”. A aula, que contou com a presença de 11 ginecologistas especialistas em cirurgia minimamente invasiva, foi no auditório do próprio Hospital Santa Rita, seguida de transmissão ao vivo dessa primeira cirurgia robótica em ginecologia no ES.

Novidade

CONSELHO DE EMPREENDEDORES

Igor Sousa, empresário
Igor Sousa, empresário Crédito: Divulgação
Igor Sousa compõe o time de consultores em empreendedorismo do novo quadro do AgTV, “Esquadrão Empreendedor”. No especial, aproveita a experiência como gestor da marca Origens, que completou 10 anos no mercado, para compartilhar informações, histórias e dar dicas para quem começou a empreender agora. A cada episódio, o quadro conta a trajetória de um iniciante no ramo empresarial que, durante a pandemia, viu no mundo dos negócios uma saída para garantir a renda. Esse jovem empreendedor tem a chance de tirar suas dúvidas sobre gestão de empresas, mídias sociais e finanças, com um time de feras nessas áreas. O quadro, lançado esse mês, tem feito tanto sucesso que já garantiu mais alguns episódios para agosto.

PRATO CHEIO

Bruno Ferrador comemora o resultado do projeto social Prato Cheio, que, durante quatro dias, utilizou o Shopping Vila Velha como local para doação de alimentos. Ao todo, foram arrecadados mais de 300 quilos de alimentos, destinados para famílias em situação de vulnerabilidade social.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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