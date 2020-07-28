Empresa do ES está entre 20 maiores escritórios de investimento do país

A endometriose, doença que atinge uma entre 10 mulheres em idade reprodutiva e causa entre 50% a 70% das infertilidades, já pode ser tratada por meio de cirurgia robótica no Espírito Santo. No último sábado (25/07), a ginecologista e especialista em endometriose, Karin Rossi, médica do Hospital Santa Rita e presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do ES, realizou a primeira cirurgia robótica para tratar endometriose no estado. A paciente é uma mulher com 42 anos de idade, havia feito cirurgias prévias convencionais laparoscópicas e fertilizações in vitro, mas ainda não conseguiu realizar o sonho de engravidar. O procedimento foi realizado no centro robótico do Hospital Santa Rita. A escolha da robótica, informa Karin Rossi, foi devido a alta precisão cirúrgica. “Por meio do robô Da Vinci Xi temos uma melhor visualização do campo operatório (visão tridimensional), maior evidência das lesões que precisam ser retiradas, além de incisões menores, menos perda de sangue, recuperação pós-operatória mais rápida e alta hospitalar em menor tempo.” A paciente já teve alta e se recupera bem. AULA – Antes da cirurgia, o ginecologista e especialista em cirurgia robótica Marco Aurélio Pinho, do Instituto D'Or do Rio de Janeiro, que participou da cirurgia, proferiu a aula “Atualização de Robótica em Ginecologia”. A aula, que contou com a presença de 11 ginecologistas especialistas em cirurgia minimamente invasiva, foi no auditório do próprio Hospital Santa Rita, seguida de transmissão ao vivo dessa primeira cirurgia robótica em ginecologia no ES.