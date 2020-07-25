Recall de Marcas 2020 terá show ao vivo na TV Gazeta

Troféus do Prêmio Recall de Marcas da Rede Gazeta 2019 Crédito: Divulgação

A 28ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta tem tudo para entrar para a história: em formato inédito, a festa das marcas mais lembradas do Espírito Santo acontecerá em modelo híbrido, com a premiação dos vencedores em uma cerimônia on-line e show transmitido ao vivo pela TV Gazeta, para todo o Espírito Santo curtir junto. Para possibilitar esta experiência, o #RecallEmCasa ganhou nova data: sábado, 15 de agosto, a partir das 13 horas.

ROCKESTRA

Rockestra Camerata SESI Crédito: Alexandre Mendonça

Como RR já noticiou em primeira mão, a atração do Recall de Marcas deste ano é o projeto Rockestra Live Concert, da Orquestra Camerata Sesi. A apresentação acontecerá no Teatro do Sesi, em Vitória, sem plateia e seguindo todas as recomendações de higienização e distanciamento para evitar a Covid-19. Os convidados vão curtir tudo isso cada um em sua casa, em segurança.

#RECALLEMCASA EM PROL DO ASILO