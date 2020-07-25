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Renata Rasseli

Recall de Marcas 2020 terá show ao vivo na TV Gazeta

O  #RecallEmCasa será apresentado no 15 de agosto, a partir das 13 horas, e vai arrecadar recursos para o Asilo dos Idosos de Vitória

Públicado em 

25 jul 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Troféus do Prêmio Recall de Marcas da Rede Gazeta 2019
Troféus do Prêmio Recall de Marcas da Rede Gazeta 2019 Crédito: Divulgação
A 28ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta tem tudo para entrar para a história: em formato inédito, a festa das marcas mais lembradas do Espírito Santo acontecerá em modelo híbrido, com a premiação dos vencedores em uma cerimônia on-line e show transmitido ao vivo pela TV Gazeta, para todo o Espírito Santo curtir junto. Para possibilitar esta experiência, o #RecallEmCasa ganhou nova data: sábado, 15 de agosto, a partir das 13 horas.

ROCKESTRA

Rockestra Camerata SESI
Rockestra Camerata SESI Crédito: Alexandre Mendonça
Como RR já noticiou em primeira mão, a atração do Recall de Marcas deste ano é o projeto Rockestra Live Concert, da Orquestra Camerata Sesi. A apresentação acontecerá no Teatro do Sesi, em Vitória, sem plateia e seguindo todas as recomendações de higienização e distanciamento para evitar a Covid-19. Os convidados vão curtir tudo isso cada um em sua casa, em segurança.

#RECALLEMCASA EM PROL DO ASILO

A apresentação da Rockestra Live Concert, da Orquestra Camerata Sesi, vai agitar a tarde do #RecallEmCasa, no próximo dia 15, por uma boa causa. O show, transmitido pela TV Gazeta, vai arrecadar recursos para o Asilo dos Idosos de Vitória, que está completando 80 anos. Em um ano em que a atitude das marcas está tão em evidência, a ação solidária vem reforçar o compromisso dos capixabas com uma causa super nobre.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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