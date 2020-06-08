Rede Gazeta vai debater propósito da marca em lançamento virtual do Recall 2020

Antonio Fadiga vai falar sobre propósito da marca e valor do consumidor Crédito: Divulgação

Com o tema Atitude é a melhor marca, a Rede Gazeta vai lançar, no próximo dia 16, a 28ª edição do Recall de Marcas para o mercado capixaba. O evento terá um formato inédito nestes 28 anos: o lançamento será realizado virtualmente, respeitando as medidas de segurança e distanciamento exigidos nesse momento de pandemia.

A expansão da Covid-19 impactou também negócios e empresas. Mais do que nunca, o que importa para o consumidor é o propósito de uma marca ao decidir entre aquelas disponíveis para atender sua necessidade.

E para falar sobre o assunto, a transmissão vai contar com uma palestra de Antonio Fadiga, CEO das unidades da agência Artplan em São Paulo e no Rio de Janeiro. Formado em Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP) e com especialização em Marketing pela Fundação Getúlio Vagas (FGV), Fadiga também trabalhou em outras agências reconhecidas como BBDO, Leo Burnett, Young & Rubicam e Fischer.

O diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, destacou a importância da premiação, já consolidada no mercado do Espírito Santo, especialmente neste momento de apoio às marcas capixabas. Estamos passando por um período de mudanças significativas em nossa sociedade, e os valores atribuídos às lembranças das marcas também. Dessa forma, estar sintonizado com a percepção de valor de cada consumidor passa a ser fundamental para criar um elo forte de fidelidade. Vamos explorar no projeto Recall 2020 como o propósito da marca deve estar associado aos interesses de seus clientes.