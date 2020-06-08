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Mercado

Rede Gazeta vai debater propósito da marca em lançamento virtual do Recall 2020

Transmissão exclusiva para convidados vai contar com palestra de Antonio Fadiga, CEO da agência Artplan em SP e RJ
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 17:05

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 17:05

Antonio Fadiga
Antonio Fadiga vai falar sobre propósito da marca e valor do consumidor Crédito: Divulgação
Com o tema Atitude é a melhor marca, a Rede Gazeta vai lançar, no próximo dia 16, a 28ª edição do Recall de Marcas para o mercado capixaba. O evento terá um formato inédito nestes 28 anos: o lançamento será realizado virtualmente, respeitando as medidas de segurança e distanciamento exigidos nesse momento de pandemia.
A expansão da Covid-19 impactou também negócios e empresas. Mais do que nunca, o que importa para o consumidor é o propósito de uma marca ao decidir entre aquelas disponíveis para atender sua necessidade.

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E para falar sobre o assunto, a transmissão vai contar com uma palestra de Antonio Fadiga, CEO das unidades da agência Artplan em São Paulo e no Rio de Janeiro. Formado em Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP) e com especialização em Marketing pela Fundação Getúlio Vagas (FGV), Fadiga também trabalhou em outras agências reconhecidas como BBDO, Leo Burnett, Young & Rubicam e Fischer.
O diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, destacou a importância da premiação, já consolidada no mercado do Espírito Santo, especialmente neste momento de apoio às marcas capixabas. Estamos passando por um período de mudanças significativas em nossa sociedade, e os valores atribuídos às lembranças das marcas também. Dessa forma, estar sintonizado com a percepção de valor de cada consumidor passa a ser fundamental para criar um elo forte de fidelidade. Vamos explorar no projeto Recall 2020 como o propósito da marca deve estar associado aos interesses de seus clientes.
O lançamento on-line vai estar disponível, também, em uma página especial em A Gazeta e terá uma dinâmica de apresentação parecida com a que foi realizada durante o 9º Prêmio Biguá de Sustentabilidade, da TV Gazeta Sul, na última quarta-feira (03). O conteúdo da transmissão será exclusivo para os convidados.

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