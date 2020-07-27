‘Resort Office’ é nova modalidade de turismo na pandemia

Mavsa Resort, em Cesário Lange (SP) Crédito: Divulgação

Hotéis e resorts brasileiros começam a reabrir às portas após um longo período fechados por conta do novo coronavírus e reinventam seus serviços. Uma das apostas do segmento é o Resort Office, voltado para famílias que querem trabalhar, estudar e se divertir fora de casa durante a pandemia.

A agência Líder Corp oferece essa modalidade em uma série de hotéis brasileiros. No estado de São Paulo, os empreendimentos são o Mavsa Resort, em Cesário Lange; Tauá Hotel, em Atibaia; Sofitel Jequitimar, no Guarujá; Eco Resort Refúgio Cheiro de Mato, em Mairiporã; Villa Rossa, em São Roque; Blue Tree Thermas, em Lins; Hotel Resort Recanto do Teixeira, em Nazaré Paulista; Villa Santo Agostinho, em Bragança Paulista; Hotel Fazenda Mazzaropi, em Taubaté, e o Hotel Vila Inglesa, localizado em Campos do Jordão.

Já em Minas Gerais está disponível outro hotel da rede Tauá, o Tauá Grande Hotel Termas de Araxá.

ALIANÇAS PERSONALIZADAS

A especialista em alianças e empresária Karla Bautz Crédito: Claude Coimbra

A especialista em alianças e empresária Karla Bautz destaca que a personalização é uma característica que está em alta entre os casais que estão se preparando para o dia do sim-sim. “Dentre as possibilidades mais básicas oferecidas para a joia, estão: inserir uma imagem especial, um nome, uma frase, ou até mesmo uma palavra na aliança. Pode ficar ainda mais pessoal com a escolha de uma fonte de caracteres que agrade mais aos noivos. Fazer gravações externas por meio de um design em alto ou baixo relevo também se usa muito. Ainda existe a opção da joia ser desenhada na presença dos clientes, com horário marcado”, conta.

LIPOASPIRAÇÃO COMPLETA 40 ANOS NO BRASIL

Ariosto Santos, cirurgião plástico Crédito: Cloves Louzada

Das incisões às técnicas de laser e cânulas milimétricas, a lipoaspiração completa 40 anos no Brasil e segue no segundo lugar de procedimentos plásticos mais realizados no Brasil e no mundo. O cirurgião plástico e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no Espírito Santo (SBCP/ES) Ariosto Santos destaca a evolução das técnicas e equipamentos para a realização dos procedimentos como um grandes ganhos em segurança do paciente. "Antes, lipoaspiração era vista com desconfiança por parte dos médicos, mas o aperfeiçoamento das cânulas trouxe mais segurança e precisão à técnica. Hoje, são utilizadas cânulas finas, que variam de 2 a 4 milímetros de diâmetro com tipos de pontas e orifícios variados, que são utilizados de acordo com a área do corpo e do volume de gordura a ser aspirado", destaca.

O presidente da SBCP/ES explica que há uma série de exigências e recomendações do Conselho Federal de Medicina (CFM) para garantir a segurança dos procedimentos. O volume máximo de gordura a ser retirado é uma delas, que não pode ultrapassar 6% do peso do paciente.

XÔ, VARIZES!

cirurgiã vascular e angiologista, Moriane Lorenzoni Crédito: Divulgação

Segundo as estatísticas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), 38% dos adultos convivem com as varizes. Elas podem surgir devido à má circulação, especialmente, durante a gravidez e a menopausa para as mulheres, além de ser muito comum também em idosos. O diagnóstico para descobrir a intensidade do problema pode ser feito de uma maneira simples, no próprio consultório do especialista.

De acordo com a cirurgiã vascular e angiologista, Moriane Lorenzoni, geralmente, é solicitado um exame complementar (eco-doppler colorido) para determinar a gravidade e selecionar o melhor tipo de tratamento. “Apesar de existirem várias opções atualmente, o melhor mesmo é a gente evitar que elas apareçam. Isso pode ser feito por meio de uma mudança de hábitos na rotina e também com a inserção de ações que ajudam neste trabalho de prevenção”, orienta.

NOVA MARCA MASCULINA

Marcelo Peisino e Daniele Godoy apresentam a marca de moda masculina Kerouac. Seguindo uma linha que valoriza o prazer por viajar e conhecer novos lugares, o empresário e a estilista lançam a primeira coleção com o nome de Wynwood, inspirado em um dos pontos mais visitados da cidade de Miami, nos Estados Unidos, com suas paredes do antigo bairro industrial que virou meca hipster.

“A ideia é aplicar nas peças a sensação de estar dentro de uma pintura, transmitindo exatamente a impressão de quem passa pelas ruas e calçadas desse badalado ‘spot’ das artes urbanas em Miami. A autenticidade dos murais e grafites de jovens artistas em suas paredes veio traduzida na proposta da marca em estampas modelagens e sobretudo lifestyle”, conta Daniele Godoy.

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