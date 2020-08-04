Artista do ES é premiada na XXI Bienal de Cerveira, em Portugal

Obra da artista Kyria Oliveira Crédito: Nicolas Soares

comemora a premiação do recorte da instalação "Ruínas" na XXI Bienal de Cerveira", em Portugal. A instalação completa será apresentada aos capixabas na abertura da exposição "Casa e Tempo", no próximo dia 23 de setembro, na galeria de Gorete Thorey, que representa a artista. A artista plástica capixaba Kyria Oliveira comemora a premiação do recorte da instalação "Ruínas" na XXI Bienal de Cerveira", em Portugal. A instalação completa será apresentada aos capixabas na abertura da exposição "Casa e Tempo", no próximo dia 23 de setembro, na galeria deque representa a artista.

ANIVERSÁRIO

Ariane Fontana Mota, a aniversariante Maria Alice, o irmão Rodriguinho e Rodrigo Mota Pimentel: família celebrando o 1º aniversário. Crédito: Bruna Cortes

BATE-PAPO SOBRE INVESTIMENTOS

O assessor de investimentos, Bernardo Dietze, da Golden Investimentos, participa nesta terça-feira (04), as 17h, de uma live com o economista, investidor e estrategista da Avenue Securities, William Castro Alves. Eles vão conversar sobre os impactos globais dos resultados das empresas americanas e o bate-papo será transmitido pelo perfil da Golden Investimentos, no Instagram.

PRÊMIO

Pousada do ES está na lista das melhores do Brasil Lilia Melo comemora: sua Rabo do Lagarto está na lista das melhores pousadas do Brasil, segundo o Traveler's Choice, prêmio concedido pelo Tripadvisor. "No ano passado fomos classificados em vigésimo lugar. Neste ano ficamos em décimo terceiro lugar. Das 971 avaliações, 95% são excelentes. As avaliações dos hóspedes são verdadeiras declarações de amor".

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Francisco Freitas e Daieny Fasolo comemoraram o 1º aniversário do filho Rafael, ao lado do irmão mais velho, Miguel Crédito: Bruna Oliveira

NOVOS NEGÓCIOS NA PANDEMIA

Números da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) mostram que, desde o início da pandemia, 107 mil lojas aderiram à venda on-line de seus produtos. O crescimento do comércio virtual, no entanto, não freou o investimento na abertura de novas lojas físicas que já estavam sendo idealizadas por empreendedores capixabas. O superintendente do Shopping Vila Velha, Bruno Ferrador, está acompanhando a chegada de diferentes negócios no mall. São seis novas lojas, nas áreas de cosméticos, tecnologia e até borracharia com conceito diferenciado na prestação de serviços.

COLEÇÃO DIA DOS PAIS

Ariane Perovano e o marido João Paulo Pitta. A influencer Ariane Perovano e a estilista Carol Pedruzzi uniram-se e criaram uma collab especial para o Dia dos Pais. Crédito: Camilla Baptistin

ESTREITANDO RELAÇÕES

Ampliar o relacionamento com os canais de vendas e, principalmente, com os clientes é o objetivo do novo diretor comercial e de marketing da Samp, Fernando de Souza Aguiar. Carioca e com experiência em grandes empresas de bens de consumo e tecnologia, como Ambev, Tim e Vivo, Fernando aproveita os desafios atuais na área de saúde e já chega atuando na linha de frente de novos e ousados projetos. Entre as novidades da Samp que já movimentam o mercado, com alta performance, está um novo plano de saúde destinado a pessoas físicas, com adesão simples e com valores acessíveis.

CANTORIA CAPIXABA EM GOIÁS