Brasileiros pretendem viajar no final do ano, diz pesquisa

Viagem área Crédito: Pixabay

Privados das viagens durante a pandemia, os brasileiros querem voltar aos aeroportos e estradas ainda este ano. É o que aponta uma recente pesquisa realizada pela Hibou, em parceria com a VPNY (Vou para New York). Realizado de forma digital, o estudo ouviu mais de 1,3 mil brasileiros, sendo 61% mulheres e 39% homens, entre os dias 21 e 25 de julho, e concluiu que a intenção de viajar o quanto antes é a realidade de quatro entre cada dez pesquisados (37,8%).

FestCine Pedra Azul: Jace Theodoro assina perfil biográfico de Marcos Caruso

Jace Theodoro, cronista Crédito: Divulgação

O multifacetado Jace Theodoro é quem assina o perfil biográfico da 1ª edição do Caderno de Homenagem do FestCine Pedra Azul, que homenageia o ator Marcos Caruso e acontece até este sábado, dia 8, em formato online, com programação disponível pelo site do festival (www.festcinepedraazul.com.br). O caderno ainda terá fotografias da carreira do ator e depoimentos de colegas como Irene Ravache e Mateus Solano e estará disponível no Issu e no site do FestCine Pedra Azul junto da homenagem.

Supermercadistas discutem desafios e oportunidades das vendas on-line

Leonardo Carraretto Crédito: Divulgação

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) realiza na próxima terça-feira, dia 11, às 9h, um encontro técnico virtual com o tema “Vendas On-line: Desafios e Oportunidades para os Supermercados nos Canais Digitais”. O palestrante será Leonardo Carraretto, fundador da Wis Educação, com transmissão pelo canal da Acaps no YouTube.

Em sua palestra, Leonardo Carraretto abordará o caminho para iniciar o processo de venda on-line e orientará os supermercadistas sobre como manter um bom posicionamento nos canais digitais.

Especialização em Londres

A hairstylist Ana Paula Leite viaja para Londres no próximo sábado, dia 08, onde fará um curso de especialização em técnicas de corte na Academia de Cabeleireiros Toni & Guy, que é referência mundial na área. Atualmente com 17 unidades em diversos países, o método Toni&Guy é um importante diferencial no currículo dos profissionais que buscam se aperfeiçoar cada vez mais no ramo.

Nova série sobre arquitetura