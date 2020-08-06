Musical em homenagem aos pais abre circuito de teatro on-line no ES

Jeremias Reis, Mariana Coelho, Renato Casanova e Luana Eva: elenco de "Amor de Pai", teatro musical da WB Produções Crédito: Camilla Baptistin/Montagem A GAZETA

O musical “Amor de Pai”, que abre a 12ª edição do Circuito Cultural Unimed Vitória, com transmissão on-line direto do Convento da Penha, terá a participação de Jeremias Reis, Luana Eva, Mariana Coelho e Renato Casanova, além de uma orquestra de mulheres para acompanhar a encenação musical e de poesias.

O circuito inicia sua temporada digital com o musical inédito e gratuito para a data do Dia dos Pais. Uma data importante para unir a família, reforçar os valores da instituição, da fé, do amor do pai, dos filhos, e no local que transmite paz, além de ter uma energia especial, ainda sendo ponto turístico do nosso Estado, sendo transmitido para o Brasil e o mundo, com cenografia especial para ocasião.

ANIVERSÁRIO

Maria Laura Cruz Clemente celebrou o aniversário de 15 anos com a família, em Pedra Azul. Ela é filha de Lusa Cruz e Adriano Clemente Crédito: Bruno Lopes

COLEÇÃO PARA O PAPAI

Igor Sousa e Rafael Miranda Crédito: Divulgação

Igor Sousa e Rafael Miranda, sócios da Origens, prepararam uma coleção especial e exclusiva para este Dia dos Pais. Com t-shirts no estilo “Tal Pai, Tal Filho (a)”, a marca capixaba busca homenagear os pais com diversas estampas temáticas feitas para usar combinando com o paizão.

CAPIXABA LANÇA SALA DE AULA DIGITAL

Com mais de 250 mil usuários espalhados pelo país, a scale-up de sistemas de gestão escolar, Escolaweb, acaba de lançar a sala de aula digital Wakke Class. A novidade tem sistema intuitivo e recursos como aulas ao vivo em plataforma própria, gamificação e interação entre professores e alunos. A plataforma será gratuita por três meses e escolas da rede privada podem saber mais no site www.wakke.co. Claudia Coelho Fuzer, CEO da empresa, adianta também que, com lançamento do novo produto, a Escolaweb muda de nome e passa a se chamar Wakke. "Nos reinventamos e nos reposicionamos em meio a crise com a premissa de evoluir a educação que ainda caminha para o digital. A Wakke Class foi pensada justamente para levar tecnologia para a sala de aula e estreitar laços, mesmo a distância", arremata.

Estudantes capixabas são premiados em conferência da ONU Com a maior delegação do Brasil, 16 estudantes capixabas participaram de 19 de julho a 1º de agosto do Programa de Verão do Centro da Unesco para a Paz, realizado on-line. Todos são alunos do Centro Educacional Leonardo Da Vinci, única escola capixaba convidada pela Unesco a participar do evento, que abordou soluções para o mundo pós-Covid-19 e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O país apresentou o maior número de delegados, com 80 participantes. Dentre os alunos capixabas, alguns ganharam premiações individuais, por suas destacadas participações, e coletivas, pelo desempenho dos comitês que integraram com membros de vários países. Maria Clara Soares Klein foi considerada a melhor delegada e Francisco José Carvalho de Oliveira Neto, o melhor delegado destacado. Já Juliana Faria Littig e Victor Monico Caldeira tiveram os melhores DPOs (Documentos de Posição Oficial). Juntamente com seus comitês, Maria Vitória Soares Klein recebeu o prêmio na categoria Inovação; Julia Vitali Gomes, em Construção Comunitária; Pedro Campos Ferreira Menin, em Plano de Negócios; e Catarina Barros Bastos Santos, Helena Duarte Póvoa, Maria Clara e Victor, em Colaboração. Orgulhoso, o coordenador de Línguas Estrangeiras, Middle e High School do Da Vinci, Cristiano Carvalho, que também é coordenador no Brasil das ações de Educação do Centro da Unesco para a Paz, considerou a participação dos alunos de grande relevância. “Estou muito satisfeito com o desempenho deles. Nossa delegação foi muito elogiada pelos organizadores. Além dos prêmios, tivemos uma grata surpresa: a aluna Juliana foi entrevistada diretamente pelo diretor-executivo do Centro da Unesco para a Paz, Guy Djoken, e teve excelente de desempenho, grande eloquência”, avaliou. AGENDA 2030 PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DEBATE SOBRE O FUTURO DO CENTRO

A arquiteta Angela Gomes será a mediadora do debate “Cultura e Cidade”, que acontecerá nesta quinta-feira, dia 6, às 17h, com transmissão pelo Zoom. O evento é uma realização do projeto A Partir do Centro e terá participação do escritor e editor Saulo Ribeiro, da produtora cultural Stael Magesck, da arquiteta urbanista Camila Benezath e da psicopedagoga Rozilene de Sá, que são pessoas atuantes no centro da cidade. Em pauta, o futuro da região após a pandemia e a importância do desenvolvimento de ações articuladas entre instituições públicas, movimentos sociais, culturais e de moradia, e atores econômicos.

ARQUITETURA E POLÍTICA

a arquitetura vem cada vez mais sendo solicitada para interpretação das novas dinâmicas socioespaciais. Nessa perspectiva, tem-se entrelaçado com aspectos políticos, sociais e econômicos. O Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Espírito Santo (IAB-ES) busca compreender esses enlaces que entende como sendo crucial, diante dos embates sociais nesse início do século XXI, no intuito de se debater a missão de uma arquitetura institucional pública, nos limites entre a técnica, a estética e as intencionalidades outras. A live "Arquitetura e Política: O arquiteto na tomada de decisões sobre espaços públicos", com a participação dos arquitetos e urbanistas Otavio de Castro e Anna Claudia Peyneau discute esses assuntos nesta quinta-feira, dia 06/08, às 17h, pelo perfil @iabes.

PRESENTE-EXPERIÊNCIA