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Renata Rasseli

"Rock da Tarde" vai agitar o Recall de Marcas na TV Gazeta

O 28° Recall de Marcas da Rede Gazeta terá show da  Rockestra Live Concert, da Orquestra Camerata Sesi, no sábado (15)

Públicado em 

08 ago 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Espetáculo Rockestra com a Camerata Sesi/Findes
Espetáculo Rockestra com a Camerata Sesi/Findes Crédito: Alexandre Mendonça
Os jornalistas Cesinha Fernandes e Luanna Esteves estão confimados como mestres de cerimônia do nosso #RecallEmCasa. Com o formato híbrido desta 28ª edição, os dois também serão os apresentadores do programa "Rock da Tarde" que vai ao ar, ao vivo, na TV Gazeta. O show Rockestra Live Concert, da Orquestra Camerata Sesi, vai agitar a tarde do próximo sábado (15) em todo o Espírito Santo, às 14h40.

#RecallEmCasa interativo e com todo mundo on-line

Cesinha Fernandes, apresentador e jornalista
O  jornalista Cesinha Fernandes Crédito: Rafael Zambe
Também no sábado, Cesinha e Luanna comandam a entrega dos prêmios do Recall de Marcas da Rede Gazeta, a partir das 13h, pela página especial agazeta.combr/recall. Os premiados de cada categoria estarão conectados ao vivo na transmissão para receber o troféu de forma simbólica, interagir e "fazer a festa" direto da própria casa, comemorando em segurança e compartilhando esse momento com todos os espectadores.
Luanna Esteves
A jornalista  Luanna Esteves Crédito: Adessandro Reis

E tem surpresa vindo aí...

Os premiados do 28º Recall de Marcas vão ganhar um kit exclusivo da premiação, com petiscos e bebidas para dar um empurrãozinho na celebração. O conceito do mimo é de Aurê Aguiar e, claro, o troféu para coroar a conquista não vai ficar de fora. Nos próximos dias, RR vai revelar o que os premiados vão receber.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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