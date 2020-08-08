"Rock da Tarde" vai agitar o Recall de Marcas na TV Gazeta

Espetáculo Rockestra com a Camerata Sesi/Findes Crédito: Alexandre Mendonça

Os jornalistas Cesinha Fernandes e Luanna Esteves estão confimados como mestres de cerimônia do nosso #RecallEmCasa. Com o formato híbrido desta 28ª edição, os dois também serão os apresentadores do programa "Rock da Tarde" que vai ao ar, ao vivo, na TV Gazeta. O show Rockestra Live Concert, da Orquestra Camerata Sesi, vai agitar a tarde do próximo sábado (15) em todo o Espírito Santo, às 14h40.

#RecallEmCasa interativo e com todo mundo on-line

O jornalista Cesinha Fernandes Crédito: Rafael Zambe

Também no sábado, Cesinha e Luanna comandam a entrega dos prêmios do Recall de Marcas da Rede Gazeta, a partir das 13h, pela página especial agazeta.combr/recall. Os premiados de cada categoria estarão conectados ao vivo na transmissão para receber o troféu de forma simbólica, interagir e "fazer a festa" direto da própria casa, comemorando em segurança e compartilhando esse momento com todos os espectadores.

A jornalista Luanna Esteves Crédito: Adessandro Reis

E tem surpresa vindo aí...